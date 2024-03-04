護理夜班獎勵新版達共識 區域及地區醫院獲加碼

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）地區醫院不滿護理夜班獎勵金額差別待遇，醞釀3月8日上街抗議，行政院今天舉行政策協調會，台灣社區醫院協會與衛生福利部達成共識，夜班費層級差距縮減，陳抗活動宣布暫緩。

台灣護理人力長期面臨短缺，行政院會去年9月28日通過訂定三班護病比等12項策略計畫，輪值夜班可領額外獎金，依醫院層級，醫學中心小夜班新台幣600元、大夜班1000元，區域醫院小夜班500元、大夜班800元，地區醫院小夜班400元、大夜班600元，今年1月起發放。

台灣社區醫院協會以包班值23天夜班計算，比起地區醫院護理師，醫學中心護理人員每月可額外多領近9000元，擔憂地區醫院護理人員流向醫學中心，地區醫院恐面臨關院關床窘境。地區等層級醫院上週曾赴衛福部拜會，雙方初步達成擬縮小各層級醫院夜班津貼差距共識。

行政院今天下午舉行政策協調會，台灣社區醫院協會理事長朱益宏向媒體說明，因規劃陳抗見效，再加上通過各種管道溝通與藍綠黨團投入協調，政策協調會在行政院副院長鄭文燦主持之下，台灣社區醫院協會與衛福部各退一步，達成共識，護理獎勵夜班費層級差距縮減。

溝通會議決定小醫院護理夜班獎勵加碼，區域醫院小夜班550元、大夜班950元，地區醫院小夜班500元、大夜班900元，醫學中心維持小夜班600元、大夜班1000元。衛福部次長王必勝晚間接受媒體聯訪表示，正在尋找財源，新制有回溯可能，盼1至2月內備妥財源，力拚盡快上路。

朱益宏說，原訂3月8日搶救社區醫療為社區爭未來的陳抗活動暫緩，「是暫緩，不是取消抗議。」由於未來還有許多執行細項，像是今年重啟大醫院門診減量措施，甚至是未來將醫院總額支付制度研議方案的地區醫院點值從優支付，優先列入健保改革，將持續監督衛福部履行承諾。（編輯：張雅淨）1130304