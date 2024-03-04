鄭文燦協調 護理人員夜班獎勵差距縮至100元內

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（中央社記者賴于榛台北4日電）地區醫院不滿護理人員夜班津貼有差別待遇，擬上街頭抗議，不過，行政院副院長鄭文燦今天主持「台灣社區醫院協會與衛福部政策溝通會議」，成功將每班夜班費差距拉近至新台幣100元以內，化解陳抗可能。

為解決護理人力短缺窘境，行政院會去年通過訂定三班護病比等12項策略計畫，自今年3月上路，護理人員輪值夜班可領額外獎金，依醫院層級，醫學中心小夜班新台幣600元、大夜班1000元，區域醫院小夜班500元、大夜班800元，地區醫院小夜班400元、大夜班600元，不過，地區醫院不滿護理人員夜班津貼差別待遇，曾揚言3月8日上街抗議。

行政院透過新聞稿表示，鄭文燦今天在行政院主持「台灣社區醫院協會與衛生福利部政策溝通會議」，雙方達成7項共識，第一、護理獎勵夜班費層級差距縮減，大夜班醫學中心1000元、區域醫院950元、地區醫院900元；小夜班醫學中心600元、區域醫院550元、地區醫院500元。

二、落實分級醫療，今年重啟大醫院門診減量措施，由衛福部召集各層級醫院代表（含地區醫院層級代表）共同討論；三、邀請台灣社區醫院協會共同參與衛福部醫院評鑑改革小組相關研修工作，確保各層級醫院回歸其應盡的功能定位；四、要求健保署監控各層級醫院服務量能的合理占比，完善分級醫療的政策，提升社區醫療照護量能。

五、中長期作為方面，衛福部未來將「醫院總額支付制度研議方案」的「地區醫院點值從優支付」，優先納入健保改革；六、檢討健保藥價政策，協助解決社區醫院藥品採購困難，如研擬多元藥價基準、藥價調整政策與藥價重分配等；七、政策也將引導地區醫院投入高齡照護，鼓勵與獎勵其參與長期服務。

鄭文燦說，感謝台灣社區醫院協會所提出的政策建議，分級醫療是健保改革的核心，行政院及衛生福利部會盡力提升各層級醫院醫護人員權益，讓健保永續經營、維持最好的醫療品質。（編輯：謝佳珍）1130304