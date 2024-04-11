護理夜班獎勵加碼跳票？衛福部：正在行政程序中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北11日電）地區醫院不滿護理夜班獎勵金額差別待遇，曾揚言上街陳抗，後來區域及地區醫院獲加碼，但地區醫院今天質疑，差額至今沒有入帳；衛福部回應並強調已承諾會給，正在行政程序中。

台灣社區醫院協會今天中午舉辦媒體餐敘活動，理事長朱益宏致詞時提到，護理夜班獎勵金額獲加碼，差額卻至今沒有入帳，他曾詢問衛福部長薛瑞元，得到回應是因為要等「全民健康保險基金收支保管及運用辦法」公告通過後才有預算可支應，呼籲在新內閣上任前趕快通過，否則擔心改朝換代，政策承諾又會生變。

衛福部次長王必勝下午接受媒體電訪說明，修改辦法要經過一定的行政程序，沒有政見跳票問題，通過後才能依法動用相關經費，請外界再給一些時間處理，等到程序走完就可以動用經費發放獎勵金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為解決護理人力短缺窘境，行政院會去年通過訂定三班護病比等12項策略計畫，自今年3月上路，護理人員輪值夜班可領額外獎金，依醫院層級，醫學中心小夜班新台幣600元、大夜班1000元，區域醫院小夜班500元、大夜班800元，地區醫院小夜班400元、大夜班600元。

不過，地區醫院不滿護理人員夜班津貼差別待遇，曾揚言3月8日上街抗議。行政院副院長鄭文燦3月4日主持政策協調會，台灣社區醫院協會與衛生福利部達成7項共識，其中包括護理獎勵夜班費層級差距縮減，大夜班醫學中心1000元、區域醫院950元、地區醫院900元；小夜班醫學中心600元、區域醫院550元、地區醫院500元。（編輯：陳政偉）1130411