王必勝暫別27年公職生涯 預計6月公布民間新職務

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）520新執政團隊將走馬上任，衛生福利部次長王必勝今天在臉書寫下畢業心情，在此暫時結束27年公職生涯，計畫朝向截然不同的領域發展。他說，預計6月公布民間單位新職務。

王必勝稍早接受媒體電訪表示，預計6月會到新工作，將到民間單位服務，「不會是醫療領域」，待新職務確認後，會進一步對外公布；若有需要，以後還是可以民間人士角度分享看法。

王必勝獲總統蔡英文頒授「景星勳章」。他在臉書（Facebook）回首一路走來的心情點滴，感謝蔡總統等人，讓他在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間及疫後，有機會發揮專長，為人民服務，與團隊一起努力渡過各種危機。

王必勝提到，雖然免不了身上傷痕累累，但直到現在，每次在公眾場合，都會接受到民眾的鼓勵，或點頭致意、或握手道謝、或合影留念，「我知道我一定做對了什麼，這一切都很值得」。

他並透露，掛上勳章的同時，「我也要在此暫時結束27年的公職生涯」，計畫朝向截然不同的領域發展，對於新職充滿期待和熱誠，希望再充實擴展自己的能力和眼界，也體驗不同的人生。

王必勝說，能以這樣的榮耀畫下句點，對他個人來說是非常完美了，在從事公職的期間，不論是公職醫師的臨床工作、醫院的經營管理、部立醫院體系的發展壯大、疫情間的大小戰役、乃至於衛生福利政策的規劃與執行，他都盡心盡力、勇於任事，也從中學習甚多，並有幸認識許多優秀的好朋友。（編輯：管中維）1130514