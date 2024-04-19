新衛福部長邱泰源善溝通 面臨健保、食安等挑戰

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北19日電）台大醫學院醫學系名譽教授邱泰源將出任衛福部長，他曾任立法委員、醫師公會全聯會理事長等職務，醫界資歷深厚且善於溝通協調，上任後將面臨健保、食安、社安網等棘手挑戰。

邱泰源 邱泰源小檔案 生日：1956年10月30日

學歷：中國醫藥學院醫學系、日本國立東京大學醫學研究所碩士

經歷：立法院第9及第10屆立委、台大醫院主治醫師兼門診部主任、台灣家庭醫學醫學會理事長、台灣安寧緩和醫學學會理事長、台大醫學院教授、中華民國醫師公會全國聯合會理事長、台北市醫師公會理事長 看更多 關閉 從醫超過30年，專業在家庭醫學，也重視全人醫療跟社區醫療，更秉持以人為中心的立場，推動安寧緩和醫療，他以醫療專業列民進黨不分區名單，在立委任內積極推動醫療相關改革。

921地震發生時，邱泰源帶著台大團隊進入南投協助救災，後來又教學、協助當地建立社區醫療，戮力為災後醫療重建貢獻心力。

台灣2020年碰到百年大疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，當時身為立委的邱泰源，也是中華民國醫師公會全國聯合會理事長，定期召集全國醫界建立防疫SOP，在後續注射疫苗時，也協調、號召全國醫院、診所給予政府最大的支援。

邱泰源在立委任內積極推動「醫師法」、「病人自主權利法」、「勞工職業災害保險及保護法」等相關法案的修法，獲得公民監督國會聯盟評鑑為優秀立委，2017年時更獲選為亞太區域五星級醫師的國際殊榮，是台灣第一人。

不過，中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平直言，衛福部業務涉及醫療專業，部長人選需要一定專業度，選擇擁有醫療背景的邱泰源接任並不意外，但事實上，衛福部還管轄社福領域，「希望不論什麼背景出身，都可以放下身段，與民間團體平等溝通。」

洪心平說，過去不支持邱泰源的原因，是因立委任期反對醫療機構設置條例，基層診所動線更友善身障者或長者推動受阻，高齡化的台灣就是需要無障礙空間，期許未來接任衛福部長的邱泰源，提升格局，不能只是醫界代表，應作為全體民眾健康福祉的代表。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院行政副院長洪子仁表示，衛福部主掌民眾出生到死亡的全生命週期業務，繁雜卻馬虎不得，疫情後醫療環境面臨許多挑戰，就目前醫界現況統整3大急待解決問題。

洪子仁指出，第1是今年初以來的食安問題連環爆，造成民眾對食安不信任，第2則是補強社會安全網漏洞，以緩和國人對於兒虐、性侵事件的恐慌，第3也是醫界最期待盼望解決的問題就是推動健保改革，改善健保給付過低、醫事人員離職潮、健保法修法等，醫界期盼新任衛福部長能傾聽各界聲音、穩定醫事人力並積極接受挑戰。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明也說，現在台灣醫療整體面臨需要改革狀況，尤其台灣多年來對人民健康投資的比例不足、僅占GDP的6%左右，鄰近韓國已到了8%，且台灣人壽命還少2歲，與經濟合作暨發展組織（OECD）其他國家相比也是落後，衍生出包括護理人力不夠導致關床等，嚴重影響民眾就醫權益，健保到了不得不改革的地步。（編輯：陳政偉）1130419