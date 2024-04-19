新內閣彭啟明掌環境部 邱泰源衛福部、何佩珊勞動部

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（中央社記者賴于榛台北19日電）內定行政院長卓榮泰今天公布第4波人事，包括環境部長彭啟明、衛福部長邱泰源、勞動部長何佩珊、原民會主委曾智勇、客委會主委古秀妃。卓榮泰說，未來希望環境部加快推動淨零轉型，協助建立本土綠色金融環境，達成綠色成長戰略。

卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：1959年1月22日

出生地：台中市

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、 總統府特任副秘書長、 行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 今天召開記者會，宣布天氣風險公司總經理彭啟明接環境部長、前立委 邱泰源 邱泰源小檔案 生日：1956年10月30日

學歷：中國醫藥學院醫學系、日本國立東京大學醫學研究所碩士

經歷：立法院第9及第10屆立委、台大醫院主治醫師兼門診部主任、台灣家庭醫學醫學會理事長、台灣安寧緩和醫學學會理事長、台大醫學院教授、中華民國醫師公會全國聯合會理事長、台北市醫師公會理事長 看更多 關閉 掌衛福部、行政院副秘書長 何佩珊 何佩珊小檔案 生日：1967年12月29日

學歷：輔仁大學大眾傳播系

經歷：行政院政務副秘書長、民進黨團總召柯建銘辦公室主任、民進黨政策委員會副執行長 看更多 關閉 出任勞動部長、原住民族委員會主委由原民會原住民族發展中心主任 曾智勇 曾智勇小檔案 生日：1962年2月28日

學歷：國立台灣大學法律學系學士

經歷：原住民族委員會原住民族文化發展中心主任、屏東縣政府原住民處處長、屏東縣政府秘書 看更多 關閉 升任、台南市客委會主委 古秀妃 古秀妃小檔案 生日：1972年7月28日

學歷：東海大學歷史系

經歷：台南市客委會主委、人本教育基金會南部辦公室主任、高雄市政府客家事務委員會主委、屏東縣政府客家事務處處長、行政院客家委員會主任秘書、行政院客家委員會專門委員 看更多 關閉 接客家委員會主委。

卓榮泰說，今天人事發布的主題是團結永續，因為台灣面臨多元變化局勢，包含極端氣候、疫情肆虐後的經濟復甦、勞資關係和諧，以及保存少數優質文化，都需要民眾的團結，才能克服挑戰，讓台灣永續發展、綠色成長，才能達成健康台灣、繁榮台灣目標，希望未來閣員在做決策時，要有公益跟永續的概念跟精神，共同為下一代的幸福與前途努力。

彭啟明將出任環境部長，卓榮泰表示，彭啟明是大氣物理學博士，更是大家熟悉的氣象達人，擅長將專業資訊傳遞給社會大眾，且透過正確風險認知，提升台灣防災應變能力，長期投入開放政府，淨零排碳工作，協助政府民間淨零轉型。

卓榮泰表示，未來環境部需要加快腳步做淨零轉型，帶動企業符合世界潮流，除為地球盡一份力，也替台灣進入國際市場買一張門票，推動綠色科技發展、循環經濟，協助建立本土綠色金融的環境，達成綠色成長戰略。

邱泰源將掌衛福部，卓榮泰說，邱泰源是台大醫院名譽教授，曾任2屆立委，熟悉立院生態，為醫療核心問題提出可行辦法，未來希望衛福部推出健康憲章，推動智慧醫療、長照3.0，照顧民眾健康，也讓台灣更強。

卓榮泰表示，邱泰源與總統當選人賴清德同為醫師背景、關懷社會、視病如親，希望在衛福部為所有醫療人員做更多努力，也要照顧社會福利的區塊，才能達到弱勢優先、普遍照顧、分享資源的目標，也要為食安把關，讓國人身處安全環境中。

何佩珊將出任勞動部長，卓榮泰指出，何佩珊年輕時就為勞工爭取權益，甚至為了高雄關廠女工事件，陷入牢獄之災，何佩珊在行政院8年來，參與很多法案制度的擬定，協助行政、立法協調，未來進到勞動部會直接負責更多法案與制度的推動。

卓榮泰說，未來勞動部要透過公務預算挹注勞保基金、最低工資制定等等，讓勞工權益得到保障，而隨科技進步，勞工會有多元態樣，勞動部也應針對現行社會所需，提出相應事務。

他說，何佩珊年輕有經驗，充滿青春氣息的笑聲，是溝通過程中化解爭議的關鍵，未來必將成為勞工權益守護者。

客家委員會主委將由古秀妃擔任，卓榮泰表示，古秀妃嫻熟地方事務跟中央行政，長期與民間NGO團體保持綿密聯繫，有完整豐富經驗。

他說，執政黨長期支持客家權益、客家文化保存，並在藝術、音樂、美食、地方創生等領域積極培育青年參與，未來客委會須持續擴展推廣客家文化，也要結合各種力量，幫世界與台灣客家鄉親連結。

至於內定原民會主委曾智勇，卓榮泰表示，曾智勇曾任屏東縣原民處長16年，受到4任縣長肯定，對原住民事務與地方行政都有經驗，2016年擔任原住民族發展中心主任後，走遍台灣各地，深入原鄉、活化原民場館，結合博物館、科博館推廣原民文化。

他說，未來期待配合原民會新南向政策，讓原民文化踏上紐西蘭、馬來西亞的土地，結合原民文化與南島文化。（編輯：謝佳珍）1130419