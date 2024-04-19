準環境部長彭啟明將辭天氣風險總經理 公職期間不再報氣象

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（中央社記者張雄風台北19日電）內定行政院長 卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：1959年1月22日

出生地：台中市

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、 總統府特任副秘書長、 行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 今天宣布第4波內閣人事，環境部長由現任天氣風險公司總經理彭啟明接任。彭啟明也宣布將辭去天氣風險管理開發公司總經理一職及教職，遵守利益衝突迴避。

彭啟明 彭啟明小檔案 生日：1970年5月27日

學歷：國立中央大學大氣科學博士

經歷：氣象主播、天氣風險管理開發公司總經理、國立中央大學大氣系兼任教授、氣候無國界非政府組織發起人、台灣防災產業協會理事長 看更多 關閉 今天在臉書寫文表示，從年輕投入創業開始，服務公職從來不是他的選項。

彭啟明提到，4年前台灣氣候聯盟成立，非常感謝當時賴清德在一開始臨門一腳的鼓勵，讓台灣8大科技產業董事長們破天荒的為了氣候議題而齊聚串聯，一起從民間企業角度整合供應鏈來解決淨零問題。

彭啟明說，氣候變遷的難題，如果沒有企圖心與明確政策路徑支持，當然對大家都是一種負擔，如何把危機當成轉機，創造更多台灣轉型躍升的機會，這是他未來會持續借鏡民間創新與合作精神，各界的永續長們都將會是環境部的共同夥伴。

彭啟明指出，讓開放政府與公私協力能搭配成為下一階段的目標，也讓更多年輕人可以知道，除了半導體產業，未來的能源、永續、數位及氣候科技，也深具潛力，全球都需要在地國際化服務，也將是台灣未來的護國群山；這就是他明知這條路難行，政治路不好走，卻仍願意承擔挑戰的理由。

淨零之外，彭啟明表示，環境的問題向來是全球化也是在地化的問題。如何讓每個民眾都有感，空氣可以更清新、喝的水更安全、塑膠可以少用一點、生活更安寧，這是環境部的首要責任。

彭啟明也說，未來應該著重綠色科技跟環境共利的發展與提升，並優化台灣生存環境，包含物質與環境人文，邁向美麗新境界。

彭啟明認為，從環保署到環境部，過去30年培育出無數優秀的文官，更有許多愛護土地的環保團體，相信台灣不是只有拚經濟，而是要與地球共生息。

彭啟明說，自己來自於學術單位，創業超過20年，奠定了務實也願意積極面臨挑戰的科學態度。雖然沒有政治經歷，也沒政黨屬性，但過去不分黨派的只要有諮詢，都很樂意言而不盡的提供建言，這是不變的態度。

他強調，曾擔任過許多民間社團職務，很理解傾聽而且尊重他人的意見，在此向大家保證，未來環境部一定是一個非常尊重專業、公開、透明的部會，也會是一個積極推動開放政府的部會。

彭啟明說，自己曾經是一名斜槓青年，勇於挑戰各種不同的事物，現在又將再斜槓一次。會用台灣長期栽培、感恩的心，回饋給台灣環境與氣候治理上。也很感謝過去長期支持民間天氣風險公司團隊的朋友。

彭啟明強調，5月20日前將辭去天氣風險管理開發公司總經理一職，也會辭去大學教職工作，以高道德標準遵守公職人員利益衝突迴避相關規範，在公職期間將不會公開預報天氣，也不再擔任播報工作，網路主持節目也將告一段落，民間社團職務或各種志工身分也將請法務人員逐一檢視是否合適。非常謝謝過去10、20年一起努力合作的各界朋友。（編輯：陳政偉）1130419