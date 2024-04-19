卓榮泰第4波內閣人事 彭啟明出任環境部長、邱泰源掌衛福部
2024/4/19 09:08（4/19 10:35 更新）
（中央社網站19日電）總統當選人賴清德5月20日將就職，新內閣人事已公布3波，前民進黨主席卓榮泰
出任行政院長、前文化部長鄭麗君
卓榮泰小檔案
- 生日：1959年1月22日
- 出生地：台中市
- 學歷：中興大學法律系
- 經歷：台北市議員、立法委員、總統府特任副秘書長、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席
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出任行政院副院長、內政部長由劉世芳
鄭麗君小檔案
- 生日：1969年6月19日
- 學歷：法國巴黎第十大學政治、經濟、社會哲學碩士，國立台灣大學哲學系學士
- 經歷：文化部長、東吳大學政治系兼任講師、財團法人台灣智庫辦公室主任、行政院青年輔導委員會主任委員、中華民國第8、9屆立法委員、青平台基金會董事長兼執行長
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出任、交通部長李孟諺
劉世芳小檔案
- 生日：1959年8月13日
- 學歷：淡江大學化學工程系學士、美國奧克拉荷馬州州立大學環境工程碩士
- 經歷：工研院副工程師、澎湖縣政府機要秘書、台北市環保局長、台中縣副縣長、立法院第5屆立委、行政院秘書長、總統府副秘書長、國家安全會議副秘書長、2009高雄世運組委會常務董事、高雄市副市長、第9屆及第10屆立委
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出任、經濟部長郭智輝
李孟諺小檔案
- 生日：1966年12月12日
- 學歷：中興大學環境工程學系學士、荷蘭國際水利環境工程學院土木工程學系衛生工程組碩士
- 經歷：台北縣（現為新北市）政府水利局代理局長、台南市政府水利局局長、台南市政府代理市長、行政院秘書長
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出任、數位發展部長黃彥男
郭智輝小檔案
- 生日：1953年2月7日
- 學歷：台北大學企業管理碩士、博士
- 經歷：崇越集團董事長、崇越科技公司董事長、台北大學商企管系兼任教授、中華民國棒球協會第11屆副理事長、中華民國企業經理人協進會27、28屆理事長、台灣管理學會第5、6屆理事長
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出任。
黃彥男小檔案
- 生日：1960年8月11日
- 學歷：美國馬里蘭大學資訊科學碩士博士、台灣大學電機系學士
- 經歷：中研院資訊創新研究中心主任及特聘研究員、中研院資訊安全專題中心執行長、行政院科技會報辦公室副執行秘書、行政院數位匯流辦公室執行秘書、關貿網路公司董事、中華民國電腦學會理事長、亞洲物聯網聯盟理事長、立法院資通安全與科技發展策進會秘書長、國家資訊通信發展推動小組副執行秘書
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今繼續公布第4波內閣人事，由彭啟明
出任環境部長、邱泰源
彭啟明小檔案
- 生日：1970年5月27日
- 學歷：國立中央大學大氣科學博士
- 經歷：氣象主播、天氣風險管理開發公司總經理、國立中央大學大氣系兼任教授、氣候無國界非政府組織發起人、台灣防災產業協會理事長
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出任衛福部長、何佩珊
邱泰源小檔案
- 生日：1956年10月30日
- 學歷：中國醫藥學院醫學系、日本國立東京大學醫學研究所碩士
- 經歷：立法院第9及第10屆立委、台大醫院主治醫師兼門診部主任、台灣家庭醫學醫學會理事長、台灣安寧緩和醫學學會理事長、台大醫學院教授、中華民國醫師公會全國聯合會理事長、台北市醫師公會理事長
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出任勞動部長、古秀妃
何佩珊小檔案
- 生日：1967年12月29日
- 學歷：輔仁大學大眾傳播系
- 經歷：行政院政務副秘書長、民進黨團總召柯建銘辦公室主任、民進黨政策委員會副執行長
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出任客委會主委、曾智勇
古秀妃小檔案
- 生日：1972年7月28日
- 學歷：東海大學歷史系
- 經歷：台南市客委會主委、人本教育基金會南部辦公室主任、高雄市政府客家事務委員會主委、屏東縣政府客家事務處處長、行政院客家委員會主任秘書、行政院客家委員會專門委員
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出任原民會主委，中央社為你整理最新人事布局及異動。（編輯：楊婕）1130419
曾智勇小檔案
- 生日：1962年2月28日
- 學歷：國立台灣大學法律學系學士
- 經歷：原住民族委員會原住民族文化發展中心主任、屏東縣政府原住民處處長、屏東縣政府秘書
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第4波內閣名單：
環境部長：彭啟明
彭啟明小檔案
- 生日：1970年5月27日
- 學歷：國立中央大學大氣科學博士
- 經歷：氣象主播、天氣風險管理開發公司總經理、國立中央大學大氣系兼任教授、氣候無國界非政府組織發起人、台灣防災產業協會理事長
衛福部長：邱泰源
邱泰源小檔案
- 生日：1956年10月30日
- 學歷：中國醫藥學院醫學系、日本國立東京大學醫學研究所碩士
- 經歷：立法院第9及第10屆立委、台大醫院主治醫師兼門診部主任、台灣家庭醫學醫學會理事長、台灣安寧緩和醫學學會理事長、台大醫學院教授、中華民國醫師公會全國聯合會理事長、台北市醫師公會理事長
勞動部長：何佩珊
何佩珊小檔案
- 生日：1967年12月29日
- 學歷：輔仁大學大眾傳播系
- 經歷：行政院政務副秘書長、民進黨團總召柯建銘辦公室主任、民進黨政策委員會副執行長
客委會主委：古秀妃
古秀妃小檔案
- 生日：1972年7月28日
- 學歷：東海大學歷史系
- 經歷：台南市客委會主委、人本教育基金會南部辦公室主任、高雄市政府客家事務委員會主委、屏東縣政府客家事務處處長、行政院客家委員會主任秘書、行政院客家委員會專門委員
原民會主委：曾智勇
曾智勇小檔案
- 生日：1962年2月28日
- 學歷：國立台灣大學法律學系學士
- 經歷：原住民族委員會原住民族文化發展中心主任、屏東縣政府原住民處處長、屏東縣政府秘書
影片來源：中央社
- 2024/04/19 10:07
- 卓榮泰第4波內閣人事 彭啟明出任環境部長、邱泰源掌衛福部2024/04/19 09:08
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