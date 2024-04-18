賴清德新任內閣人事 19日召開第4場發布會

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（中央社記者溫貴香台北18日電）總統當選人賴清德5月20日將就職，新內閣人事已公布3波，民進黨今天晚間發出媒體採訪通知，將於19日上午10時在台北國際會議中心，舉行內閣人事第4場發布會。

總統當選人賴清德10日公布第一波內閣名單，由前民進黨主席卓榮泰出任行政院長、前文化部長鄭麗君出任行政院副院長，國發會主委龔明鑫轉任行政院秘書長，前台中市議員陳世凱出任行政院發言人。

卓內閣12日繼續公布第二波內閣人事，包括內政部長劉世芳、交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙、教育部長鄭英耀、文化部長李遠（小野）。

第三波內閣人事，包括經濟部長郭智輝、數位發展部長黃彥男、國家發展委員會主委劉鏡清、國家科學及技術委員會主委吳誠文、金融監督管理委員會主委彭金隆、公共工程委員會主委陳金德。

另外，日前傳出財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青與人事行政總處人事長蘇俊榮，已獲得新內閣續任諮詢，蘇俊榮以簡訊回覆媒體表示，「我的任務就是盡最大努力把工作做到最好」。

至於傳出女性閣員偏低，台南市客委會主委古秀妃內定接任新內閣客委會主委，古秀妃日前也表示「沒這回事，謝謝」。

此外，勞動部長、農業部長、衛生福利部長是否異動，備受關注。知情人士表示，明天會公布那些部會首長，持續徵詢，趕進度中。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1130418