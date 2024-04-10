林佳龍鄭文燦動向引關注 卓榮泰：內閣人選持續徵詢

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（中央社記者賴于榛、葉素萍、陳俊華台北10日電）內定行政院長卓榮泰今天表示，已經啟動並開始徵詢未來內閣團隊成員，會朝民主大聯盟方向努力；至於總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦是否進入新內閣，他說，徵詢告一段落時，分批報告，還沒定案的人事無法說明。

總統當選人賴清德今天舉行記者會，宣布5月20日後行政院長為 卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：民國48年1月22日

出生地：台中市

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 ，卓榮泰隨後宣布首波內閣名單，包含未來行政院副院長為前文化部長 鄭麗君 鄭麗君 小檔案 生日：民國58年6月19日

學歷：法國巴黎第十大學政治、經濟、社會哲學碩士，國立台灣大學哲學系學士

經歷：文化部長、東吳大學政治系兼任講師、財團法人台灣智庫辦公室主任、行政院青年輔導委員會主任委員、中華民國第8、9屆立法委員、青平台基金會董事長兼執行長 看更多 關閉 、行政院秘書長將是現任國發會主委 龔明鑫 龔明鑫 小檔案 生日：民國53年2月3日

學歷：國立中興大學經濟學研究所博士、國立台灣大學經濟學系碩士

經歷：國家發展委員會主任委員（現職）、行政院政務委員、經濟部政務次長、台灣經濟研究院副院長、行政院大陸委員會諮詢委員、經濟部顧問、行政院國家金融安定基金管理委員會委員、國家發展委員會副主任委員 看更多 關閉 ，以及行政院發言人由民進黨中常委 陳世凱 陳世凱小檔案 生日：民國66年5月12日

出生地：新竹市

學歷：東海大學政治系

經歷：2024賴清德競選總部發言人、立法委員蔡其昌國會辦公室主任、台中市食材安全促進協會榮譽副理事長、台中市議員 看更多 關閉 接任。

卓榮泰說，經過很深思考與多方接觸，賴清德與他都認為未來行政團隊AI行動創新內閣，需要有更多能夠在未來共事的夥伴一起加入，因此邀請鄭麗君、龔明鑫以及陳世凱入閣，這3名都是心中一時之選，有豐富學經歷，並在公務體系、民意機關當中奉獻多年，相信未來行政院大家共同努力合作下，會開創一番新局面，應變所有新的變局。

卓榮泰表示，賴清德競選過程推出國家希望工程藍圖，這是鄭麗君率領超過200名學界、實務界夥伴參與、打造，因此才特別拜託她繼續在這領域當中，協助政府持續推動國家中長期應該要有的福國利民政策。

龔明鑫部分，卓榮泰說，龔明鑫資歷完整，任內充分發揮財經政委專業，包含主導五加二產業創新計畫、六大核心戰略產業、台商回台3大方案等都已發揮具體效果，未來行政團隊將首重經濟、民生政策，因此請龔明鑫運用其財經專業與長才，還有業界所有關係人脈與關係，協助國家政策更貼近民意需求，用政策引導國家方向。

陳世凱在2024總統選戰期間，擔任賴清德競辦發言人。卓榮泰說，陳世凱發言沉穩紮實、清楚說明理念，加上過去是資深台中市議員，對地方事務、府會關係以及未來行政、立法關係都有成熟經驗，因此繼續借用其長才。

卓榮泰說，未來行政團隊將借重鄭麗君等夥伴的長才，帶領行動創新AI（Active and Innovative cabinet）內閣，共同努力爭取民眾認同與支持，打造民主、繁榮、和平新台灣。

媒體詢問，總統府秘書長 林佳龍 林佳龍小檔案 生日：1964年2月13日

出生地：台北萬華

學歷：美國耶魯大學政治學博士

黨籍：民主進步黨

經歷：無任所大使、中正大學政治系助理教授、國民大會代表、立法委員、國安會議諮詢委員、行政院新聞局長，民進黨中央黨部秘書長、總統府副秘書長、台中市長、交通部長 看更多 關閉 、行政院副院長 鄭文燦 柯文哲小檔案 政黨：無

出生：48年次

現職：台北市長 看更多 關閉 是否進入新內閣。卓榮泰表示，已經正式啟動並開始徵詢未來的內閣團隊成員，今天說明的是首波名單，接續將在徵詢階段告一段落時，分批定期向大家報告，目前還沒定案的人事，暫時無法一一說明。

卓榮泰也強調，為了延續全民參與、擴大參與的精神，新內閣團隊會朝民主大聯盟方向努力，廣納各界的意見、爭取各方人才，期盼執政團隊廣受大家支持。

賴清德首波內閣名單公布後，接下來的人事布局受關注。媒體報導，外傳國安會秘書長顧立雄出任國防部長、外交部長吳釗燮轉任國安會秘書長、前民進黨立委劉世芳任內政部長、行政院秘書長李孟諺轉任交通部長、台南市研考會主委陳淑姿接任行政院主計長、海委會主委管碧玲可望留任，國安會副秘書長徐斯儉接任外交部長呼聲高。（編輯：蘇志宗）1130410