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三會賴清德 核心幕僚證實林佳龍已同意出任外交部長

2024/4/11 16:18（4/11 17:01 更新）
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幕僚證實，總統府秘書長林佳龍同意出任新任外交部長。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北11日電）媒體報導，總統府秘書長林佳龍今天接受賴清德總統當選人約見，並同意出任新任外交部長。對此，親近林佳龍的核心人士私下證實，「有會面，而且林佳龍也同意出任外交部長」，但相關人事待賴辦正式發布。

對於傳出要接任外交部長，林佳龍

林佳龍小檔案

  • 生日：1964年2月13日
  • 出生地：台北萬華
  • 學歷：美國耶魯大學政治學博士
  • 黨籍：民主進步黨
  • 經歷：無任所大使、中正大學政治系助理教授、國民大會代表、立法委員、國安會議諮詢委員、行政院新聞局長，民進黨中央黨部秘書長、總統府副秘書長、台中市長、交通部長
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今天上午出席公開活動時提到，外交形式非常多、人才也非常多，他有向賴副總統推薦人選。

林佳龍當時表示，賴副總統曾表達希望他在未來執政團隊中扮演一定角色，他相信賴副總統在國安相關政策、人事安排都會有整體布局，新閣揆陸續徵詢閣員中，會陸續對外說明，「我一直在團隊，而且也會一直在團隊中」。

下午傳出賴清德第三度約詢林佳龍，林佳龍也點頭同意接任外交部長，但內定行政院發言人陳世凱並未證實相關人事消息。

不過，親近林佳龍的核心人士私下表示，今天有見賴清德，林佳龍已同意出任外交部長，但相關人事待賴辦正式發布。

林佳龍是美國耶魯大學政治學博士，歷任總統府秘書長、無任所大使、交通部長、台中市長、立法委員、行政院新聞局長、國安會議諮詢委員、國大代表；林佳龍曾是聯合國訪問學者，在日本一年；總統蔡英文也曾請林佳龍擔任無任所大使，協助新南向事務。（編輯：林淑媛）1130411

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林佳龍：有向賴清德推薦外交部長人選 我會一直在團隊中
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