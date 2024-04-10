賴清德新內閣人事鋪排2項思考 卓榮泰3原因出線

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（中央社記者葉素萍台北10日電）內定行政院長 卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：民國48年1月22日

出生地：台中市

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 今天正式亮相，黨內觀察總統當選人賴清德人事鋪排，一方面是從世界供應鏈重組關鍵時刻思考，一方面考量朝野互動情勢，新閣必須即刻上手，卓榮泰因為長於溝通、嫺熟國政，可落實國家希望工程3原因出線。

賴清德今天召開「新任閣揆人事發布」記者會，公布首任內閣人事。內定行政院院長為卓榮泰、副院長 鄭麗君 鄭麗君 小檔案 生日：民國58年6月19日

學歷：法國巴黎第十大學政治、經濟、社會哲學碩士，國立台灣大學哲學系學士

經歷：文化部長、東吳大學政治系兼任講師、財團法人台灣智庫辦公室主任、行政院青年輔導委員會主任委員、中華民國第8、9屆立法委員、青平台基金會董事長兼執行長 看更多 關閉 、秘書長 龔明鑫 龔明鑫 小檔案 生日：民國53年2月3日

學歷：國立中興大學經濟學研究所博士、國立台灣大學經濟學系碩士

經歷：國家發展委員會主任委員（現職）、行政院政務委員、經濟部政務次長、台灣經濟研究院副院長、行政院大陸委員會諮詢委員、經濟部顧問、行政院國家金融安定基金管理委員會委員、國家發展委員會副主任委員 看更多 關閉 及發言人 陳世凱 陳世凱小檔案 生日：民國66年5月12日

出生地：新竹市

學歷：東海大學政治系

經歷：2024賴清德競選總部發言人、立法委員蔡其昌國會辦公室主任、台中市食材安全促進協會榮譽副理事長、台中市議員 看更多 關閉 ，並以「行動創新AI內閣」為核心，「打造充滿行動力，以創新方式為國家做事」的內閣團隊。

黨政人士透露，賴清德權衡新任閣揆人選，考量其一是台灣如何在世界供應鏈重組的關鍵時刻下搶占先機，其二為如何具體規劃落實競選期間公布的國家希望工程等國政藍圖，而卓榮泰從賴清德在副總統任內舉辦讀書會起就已參與其中，對賴清德執政擘劃與政見脈絡，卓榮泰有不同於他人的深度了解。

黨政人士也認為，面對現今的朝野互動情勢，賴清德對新閣揆的考量勢必將能即刻上手、發揮政治協調力者為優先，而政務經驗豐富、身段柔軟的卓榮泰出線，可望助賴清德跨出穩健執政第一步。

今天記者會上，賴清德與卓榮泰留下攜手的合影後，賴清德先行離場，再由卓榮泰介紹副院長、秘書長、發言人。黨內認為，這動作展現賴清德充分尊重閣揆人事。

民進黨立委吳思瑤受訪表示，賴清德非常信任卓榮泰，這絕對是卓榮泰出線的首要理由，此外，卓榮泰自身的能力與政治經驗足夠，賴清德可以放心交付責任，再加上卓榮泰個性以柔克剛，這些都是最後由卓榮泰組閣的原因。

吳思瑤說，鄭麗君是女性、形象清新，再加上對國家希望工程的理解，有助政策接軌執行；龔明鑫本身財經硬底子，也是很好的安排。

對於在野黨批評賴政府是在核心圈找人。民進黨立委郭國文說，賴清德思考人事布局，主要思考操守能力，不分黨派，先前也傳賴清德找和碩董事長童子賢出任閣揆，但童因家庭因素而放棄。

另外，傳出行政院秘書長李孟諺將轉任交通部長，台南市研考會主委陳淑姿內定接任主計總處主計長，但外界批評賴清德找「台南幫」。郭國文認為，李孟諺是地方到中央，這是小聯盟到大聯盟的概念，陳淑姿也是專業主計人才，新政府人事布局脈略就是順勢而為，貫徹呼應人民期待，找到有執行能力的團隊。（編輯：翟思嘉）1130410