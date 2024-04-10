賴清德首任內閣成形 國民黨：了無新意

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）總統當選人賴清德今天上午召開記者會發布內閣名單，國民黨也隨即召開記者會，質疑賴清德自稱內閣為AI內閣，看完賴清德整場記者會後發現，其實了無新意。

賴清德今天宣布新政府首任行政院長由前民進黨主席卓榮泰擔任，卓榮泰隨後宣布首波內閣成員，包括副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政院發言人陳世凱。

對於新閣人事，國民黨在記者會中列舉過去蔡政府多位官員爭議事蹟，呼籲賴清德用人不要誤踩雷區。

與會的桃園市議員凌濤說，賴清德稱內閣為AI內閣，讓大家以為AI內閣是要面對AI浪潮，但看完整場記者會後發現其實了無新意，「不要說AI，真的是很BI（悲哀）」。國防部長傳由顧立雄出任，但顧立雄毫無軍事履歷，且滿口戰狼，賴清德口中的創新，卻讓全民感到毛骨悚然。

凌濤也說，最近出現一些「不具名的官員」，稱藍營提出預算法修正草案會導致未來地震發生時無法動用緊急預算，這些毫無專業素養的言論，呼籲賴清德執政時，不要再出現這樣的官員。（編輯：林淑媛）1130410