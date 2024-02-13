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新國會朝小野大 藍強化三方平台支援黨團發揮戰力

2024/2/13 09:43
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（中央社記者劉冠廷台北13日電）新國會三黨不過半，議事攻防成焦點。國民黨將強化黨部、黨團、智庫三方平台機制，有效支援黨團發揮戰力；藍委提醒，如何與民眾黨團互動、保持友好距離，至關重要，考驗國民黨團幹部智慧。

民進黨贏得2024總統大選，但立法院3黨不過半，國民黨成為最大在野黨，國會將是朝野攻防主戰場。

國民黨黨內人士指出，未來焦點在議題與法案攻防，黨中央會強化黨部、立法院黨團及國民黨智庫緊密結合的三方平台機制，讓立法院黨團直接與智庫專業幕僚對接合作，讓智庫的資源發揮到最大。

黨內人士說，未來國會攻防的發動者是國民黨團總召，三方平台協調工作需要有人串聯，黨內點名黨主席朱立倫核心幕僚、身兼智庫副執行長的桃園市議員凌濤，凌濤對議題掌握與議事攻防有許多想法，也熟悉三方平台運作，是合適人選。

至於議事攻防，國民黨團人士說，民進黨席次未過半，無法像過去可以碾壓、強行通過法案，不太可能強推爭議性法案，可以期待的是朝野不會像過去有那麼多衝突。

這位黨團人士也說，國民黨雖是在野最大黨，但因立院席次未過半，議題攻防、法案推動上需格外注意，不能挾著最大黨優勢強推，必須做質的提升，符合民意、法律、程序等要件，才能獲得民眾支持。

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不願具名的國民黨立委表示，未來如何與民眾黨合作至關重要，不需要把小黨逼到牆角，迫使形成綠白合作，這對席次未單獨過半的藍軍來說，絕非好事；如何與民眾黨保持友好距離，在議案上有所合作，考驗新上任國民黨黨團幹部智慧。

不願具名的藍委也提醒，過去8年藍營總在議事攻防上被碾壓，可以歸咎藍綠席次懸殊；但如今藍營已是最大黨，未來在立法院抗爭時，若還是輕易被擊倒，將無法對支持者交代，黨團成員應更加團結，全力監督執政黨。（編輯：謝佳珍、張良知）1130213

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