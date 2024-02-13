爭取青年認同 國民黨擬選將年輕化提供舞台

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨2024總統選舉敗陣，年輕選票流失成關注焦點，如何增加年輕族群認同成當務之急。國民黨發言人楊智伃說，給青年舞台發揮、地方民代選將年輕化，以及進步價值的論述、新媒體的經營，都是未來重點。

國民黨2024大選無法取得中央執政，繼續淪為在野，其中，年輕族群支持度遠落後民進黨、民眾黨，成為選戰關鍵。國民黨如何擺脫年輕人心中老派、保守印象，進而爭取年輕人支持，是重要課題。

談到如何找回年輕人，楊智伃接受中央社記者訪問時說，首先要讓年輕人覺得加入國民黨有機會與未來，要讓年輕人有擔任黨內幹部的機會，參與黨的決策；這部分在黨主席朱立倫上任後持續進行，例如讓年輕的桃園市議員凌濤、立委洪孟楷擔任文傳會主委，就是最好例子，未來也會持續加強。

楊智伃說，要給年輕人舞台，讓有志參選的年輕人多點機會投入基層民代選舉；例如這次立委選舉，國民黨推派15名40歲以下選將，最後10席當選。面對2026年地方選舉，國民黨也將持續尋找各地青年選將，朝選將年輕化方向邁進。

國民黨給人老派、保守印象，楊智伃認為，形象與視覺，例如整體服裝視覺、黨部外觀，都需要投入更多創意，使其年輕化；這幾年已著手展開，像是全代會的主視覺就可以看出年輕元素，但擴展的還不夠廣，後續要延伸到各地方黨部，讓年輕的視覺元素在地方被看見。

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黨內人士說，朱立倫非常重視培養青年，近日到各地謝票時，不斷要求地方黨部要多找年輕人加入，給年輕人投入政治的機會，朱立倫也呼籲老人退居第二線，讓年輕人多出頭，代表國民黨開疆闢土。

如何強化新媒體、網路社群溝通管道，黨內人士表示，網路社群類型多樣，依黨內目前編制，恐無法完全掌握，在資源、經費有限的情況下，應思考資源配比。（編輯：謝佳珍、張良知）1130213