國民黨通過第21屆第2任中常委選舉 將於3/9投開票

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨中常會今天通過第21屆第2任中常委選舉作業細則，將於1月26日前公告，2月1日、2日進行領表、登記作業，登記時須繳交作業費新台幣5萬元，以及保證金50萬元，3月9日投開票，3月12日前公告當選名單。

國民黨今天下午召開中常會，會中通過不分區立委當選人韓國瑜參選下屆立法院長、立委江啟臣參選副院長，以及過第21屆第2任中央常務委員選舉作業細則及海外、大陸地區黨代表通訊投票實施要點草案，預定於3月9日舉行中常委選舉。

據轉述，在今天的中常會中，有中常委提醒這次立法院長選舉，要嚴防跑票，並向黨中央建議監票的做法，身兼中常委的國民黨立委鄭正鈐在受訪時表示，國民黨團高度共識要團結，確保韓江配當選正、副院長，後續極力克服技術性的問題，而團結是目前的高度共識。

鄭正鈐也說明，立法院長選舉能不能藍白合，國民黨希望但不要求，民眾黨怎麼走，是民眾黨的事情，只希望民眾黨能真正站在民眾角度看待這些議題。

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針對第21屆第2任中常委選舉作業細則，國民黨發言人楊智伃表示，中常委選舉時程於1月26日公告細則，2月1日、2日領表登記，3月9日投開票。今天中常委針對正、副院長投票亮票都有提醒跟建議，會中也討論到中常委青年保障、優惠的名額，但這次選舉細則跟時程已經出來了，未來也許可以再討論。

楊智伃強調，當然樂見在野團結，但國民黨還是會秉持走自己的路、走正確的路，所以今天才會提名韓江配，不希望有被見縫插針的可能性。（編輯：張若瑤、翟思嘉）1130124