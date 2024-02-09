連勝文：造勢音樂我都沒聽過 年輕人會有多少共鳴

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（中央社台北9日電）國民黨副主席連勝文今天針對選舉提出2項建議，談到年輕化，他舉例，國民黨大型造勢場合播放的音樂，絕大多數他都沒聽過，若連他這個中年大叔，都無法對現場所營造的氛圍產生共鳴，很難想像比他更年輕的人會有多少共鳴。

連勝文上午透過臉書發文表示，這次大選國民黨能從2020年只有1/3的慘狀，一躍成為國會最大黨、國會平均年齡最年輕的政黨，代表國民黨一定有做對事情。

不過，連勝文說，總統大選失利，甚至得票比立委還低，代表整體競選團隊有非常多的失誤。他幾週前向黨主席朱立倫建議，應該在立法院正副院長選舉後，啟動相關檢討會議，朱立倫也有正面回應。

連勝文提出2點建議，他說，讓所有參與檢討的人都以「普通黨員」身分參與，這樣包括他在內的人才不需顧忌義務職的身分，能大開大闔、暢所欲言，以實事求是態度面對許多問題的癥結。

連勝文也說，有鑑於選舉過程中，雙頭甚至多頭馬車的情況非常嚴重，造成溝通上的困難，甚至在總統候選人青年支持度落後，國民黨盡全力安排大型青年活動（非黨內青年）時，還要面對競總人士官僚作風，讓人匪夷所思。

連勝文表示，國民黨檢討的對象應該不只有組織本身，而是涵蓋所有競選及輔選單位，這樣才能真正痛定思痛，讓下次選舉不再犯同樣錯誤。

談到「年輕化」議題，連勝文說，年輕化絕對是好事，但所謂年輕不只是年齡，最重要是心態，民眾黨主席柯文哲已經60幾歲，民眾黨立委平均年齡是國會中最老，居然還有2成6民眾認為他們可以代表年輕人，可見個人的心態、組織整體的心態，才是真正年輕化的關鍵。

連勝文舉例，國民黨大型造勢場合所播放的音樂，絕大多數他都沒聽過，或是因為年代久遠，他已經忘了怎麼唱，若連他這個中年大叔，都無法對現場所營造的氛圍產生共鳴，很難想像比他更年輕的人，看電視轉播時會有多少共鳴。

連勝文說，他甚至很懷疑到底有多少年輕人會主動上網看國民黨造勢，當然造勢場合不是演唱會，主要還是演講內容，但明明站在台上的人至少有一半年紀並不大，多數演講內容也算精彩，為何國民黨的造勢卻總給人老派的感覺，是因為缺乏創意或缺錢，還是因為大家墨守成規。

連勝文說，前事不忘，後事之師，找出問題根源，避免再犯同樣錯誤，才能讓國民黨在前有狼、後有虎的情況下，殺出一條生存血路，也才對得起所有支持者。（編輯：楊蘭軒）1130209