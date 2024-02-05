朱立倫拜會韓國瑜 盼落實國會改革

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（中央社記者王承中台北5日電）國民黨主席朱立倫今天拜會立法院長韓國瑜、副院長江啟臣。朱立倫表示，他提及很多基層民眾反映，包括如何加強國會監督功能，以及國會改革方案等，拜託在韓國瑜領導下的立法院，未來盡快一一落實。

國民黨主席朱立倫今天率國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷及國民黨組發會主委、國民黨立委許宇甄等人，前往立法院拜會新任立法院長韓國瑜、副院長江啟臣。

朱立倫會後接受媒體聯訪表示，當聽到韓國瑜、江啟臣當選立法院正副院長時，國民黨全黨非常高興、振奮，今天前來恭喜韓國瑜、江啟臣，同時到立法院拜個早年，祝福立法院員工及黨團成員都平安健康。

朱立倫指出，大家今天在會中交換意見，這段期間他在巡迴各縣市的感恩茶會中，獲得很多基層民眾反映，包括如何加強國會監督功能，以及國會改革方案等，也拜託在韓國瑜領導下的立法院，未來盡快一一落實。

朱立倫表示，拜託韓國瑜領導立法院推動民生法案成為立院優先法案，也希望韓國瑜能在年後跟黨籍地方首長座談，一起推動地方重大建設，讓民眾關心的建設與議題能夠落實。

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朱立倫表示，國民黨全力推動國會改革，這幾年國民黨不斷提出更多優秀的年輕候選人，他也跟韓國瑜提到，目前國民黨團是立法院最年輕的黨團，國民黨要開放，讓更多民眾能夠參與進來。

媒體詢問，是否擔心被韓國瑜的光芒蓋過，國民黨內出現雙太陽的情況。朱立倫指出，他引用國民黨立委陳玉珍所講的，黨內有更多引擎發動不是更好嗎；韓國瑜領導國會，這是大家共同的期待跟光榮，不但要恭賀他，也期待未來立法院能夠提出更多福國利民的法案，為國家打拚。（編輯：郭無患）1130205