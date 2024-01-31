加速內造化 朱立倫：不分區立委年後接地方黨部主委

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（中央社記者劉冠廷台北31日電）新一屆立法院明天展開，將選出正、副院長，國民黨主席朱立倫今天強調，會祭出最嚴格黨紀，絕不容許任何跑票；同時加快國民黨「內造化」，中南部地區的不分區立委，年後將一一接任各地方黨部主委，備戰2026年地方選舉。

第11屆立法委員將於2月1日報到，並選出新任的正副院長，國民黨推出不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐正副院長。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，新一屆立法院是台灣政治史上新的一頁，國民黨作為最主要在野力量，要發揮監督能量，揭露政府黑暗的一面，讓全民見證國民黨的戰鬥力，以及全力為民眾打拚決心。

朱立倫說，再次呼籲當選總統的賴清德，這是台灣政治關鍵時刻，民進黨要把台灣民主政治推向黑暗面，還是走向新的時代。如果民進黨動用司法壓迫、政治利益交換、權位勾結搞爛明天國會議長、副議長選舉，就是讓台灣進入最黑暗的一面；國民黨會祭出最嚴格的黨紀，絕不容許任何跑票。

朱立倫表示，今天看到民眾黨也做出宣示，希望3黨都秉持清白、公正、公開、透明，非常清楚的將政黨力量表現出來，每一票都呈現在民眾面前，負責任的向民眾報告；賴清德要想清楚，明天到底要把台灣民主推向黑暗面，還是走向第3波改革共同努力的轉捩點。

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談到行政院核定台中捷運藍線綜合計畫，朱立倫說，民進黨一拖再拖、一延再延，選後因民意壓力終於宣布，但又看到台中市長盧秀燕將承擔最大的財務壓力；他質疑為何中央只補助台中4成2，卻補助高雄6成，為何有此差別待遇，難道是懲罰認真努力的台中市政府嗎。過去因為顏色不同，民進黨可以有不同態度、補助，未來在國會強力監督之下，要把不公不義糾正回來。

朱立倫強調，未來國民黨立法院黨團54位成員，將是每一位執政縣市長最大後盾；他在南部謝票時說，將加快國民黨「內造化」，中南部地區的不分區立委，年後將一一接任各地方黨部主委，備戰2026年地方選戰。（編輯：林淑媛、楊蘭軒）1130131