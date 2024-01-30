朱立倫：國民黨要不斷改革 年輕化最重要

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）國民黨基隆市黨部今天晚間舉辦感恩茶會，黨主席朱立倫致詞表示，國民黨要不斷改革反省，最重要就是要年輕化，國民黨只有年輕化才有希望。

朱立倫致詞說，長輩要作為年輕人後盾，不要在前面擋路，國民黨才有希望，再過2年多就要選舉，國民黨現在就要開始找出年輕人才，要給年輕人機會，越多年輕人，國民黨才越有希望。

朱立倫說，國民黨要檢討過去做的不對地方，也要努力讓年輕人知道，國民黨不但願意傾聽年輕人說話，也願意向年輕人學習和互相溝通，「我們一起為台灣下一個世代努力」。

新北市長侯友宜致詞說，他一路走來見證國民黨不斷蛻變，這點是非常難得，因為百年大黨要改變談何容易，當長輩回頭審視時，不要以自身的思維看下一代的年輕人，要與年輕人當朋友互相學習，過程中也要傾聽年輕人的意見，因為年輕人的需求代表著下一代。

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侯友宜說，長輩要和年輕人互相觀摩、學習、惕勵，讓國民黨能更快速改變，而在國民黨內團隊、紀律和榮譽非常重要，團隊內不要只考慮私利，要以團隊為重，如果只會一昧指責、批評，甚至惡意扭曲，他覺得這是成事不足敗事有餘，選舉永遠不會贏。

對於參選總統失利，侯友宜說，他參加考試只錄取1個名額，他考了第2名，是自己的問題，不要去怪老師、怪同學、怪考卷問題很難，是自己準備和努力不夠。（編輯：李錫璋）1130130