侯友宜：無論誰當總召都要做出人民有感的法令

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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市長侯友宜今天針對國民黨立委賴士葆退出立法院國民黨團總召選舉一事表示，無論是誰當總召，都要凝聚向心力，做出人民有感的法令。

侯友宜在總統大選敗選後回歸市政，首場市長行動治理座談會議從永和區展開，今天一早就有許多里長聚集在永和區國父紀念館，當侯友宜到場時，里長們高喊「市長加油」等口號，並由竹林里長王素娥代表獻花。

侯友宜對於里長獻花送暖動作表達感謝。他說，市府會持續推動永和地區污水下水道、停車場、捷運路網及都更等大家關心的建設，尤其是國民黨立委在國會居多數，相信能爭取更多建設預算。

侯友宜接受媒體聯訪時，媒體詢及國民黨立法院正副院長參選組合「韓江配」拜訪民眾黨團的意見，侯友宜表示，黨與黨協調溝通有很多方式，只要大家有共識，好好去共同面對台灣未來，以及讓人民能夠安居樂業，才是最重要的。

媒體追問賴士葆退出國民黨團新會期黨團總召選舉，黨團總召可能由立委傅崐萁擔任一事，侯友宜表示，黨的團結很重要，無論是誰當總召，都要凝聚向心力，做出人民有感的法令，讓選舉過程中人民所需要的政策推動，能從黨團發展進而改變台灣，因此，黨團團結是最重要第一步。（編輯：方沛清）1130129