傅崐萁將任國民黨立院黨團總召：感謝賴士葆禮讓 炮口一致對外

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北28日電）國民黨立委賴士葆宣布退出總召選舉，立委傅崐萁確定擔任新會期國民黨團總召，書記長則由立委洪孟楷出任。傅崐萁今天表示，感謝賴士葆的禮讓與傳承，讓黨團能團結一心，炮口一致對外，也讓他能承接此重責大任。

國民黨團新會期黨團總召、書記長改選，將在30日進行投票，但原登記參選總召的國民黨立委賴士葆今天宣布退出選舉，新會期總召確定由國民黨立委傅崐萁擔任；書記長選舉部分，國民黨立委洪孟楷、林思銘也完成協調，新會期由洪孟楷擔任書記長、林思銘任首席副書記長。

傅崐萁今天下午發布新聞稿表示，感謝賴士葆團結對外，賴士葆是國民黨優秀、年長且資深的立委，多年來為對抗民進黨衝鋒陷陣，為國民黨團貢獻，議事嫻熟、經驗豐富，他相當敬佩。

傅崐萁指出，面對立法院嶄新的政局，三黨不過半，國民黨團需要靈活，且強力監督將執政12年的民進黨政府，感謝賴士葆的禮讓與傳承，讓黨團能團結一心，炮口一致對外，也讓他能承接此重責大任。

傅崐萁表示，民進黨過去8年執政的種種弊端，必須讓真相攤在陽光下，國會也必須要改革，讓陽光照進立法院。

傅崐萁指出，他承擔黨團總召大任的挑戰，一定不辱使命，堅持貫徹國會改革，包括立法院正、副院長記名投票，總統赴立法院國情報告常態化，強化委員會功能，正、副院長中立並建立違反議事中立罰則，立法院各項經費透明並定期向人民公布、公開，健全立法院聽證及調查權，以及制定「藐視國會罪及國會偽證罪」。

傅崐萁表示，再次感謝賴士葆的承讓，讓大家展現團結的國民黨團，集合所有的兄弟姊妹，一致對抗貪腐、鴨霸的民進黨，「崐萁帶著戰斧飛彈來了」。

新任書記長洪孟楷也表示，賴士葆退出總召選舉，但無損7屆立委的資深經驗及高度，未來黨團運作絕對還需要賴士葆指導，共同發揮議事運作最強戰力。

洪孟楷指出，期待傅崐萁承擔總召一職，讓黨團3長上下一心、共同奮戰，新的會期展現與全國2350萬人站在一起的態度、決心；相信國民黨團絕對會是最貼近民意、最切合時政、最堅強戰力的行動團隊。

洪孟楷表示，接下來無論是立院正副院長選舉，或是未來的每個決策，都能勇往直前，一個團體有傳承、有行動、有戰力、有經驗，「我們都不是完美，但是我們會是最團結的一支隊伍」。（編輯：蘇志宗）1130128