民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？QA一次看

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（中央社網站）民眾黨不分區立委當選人黃國昌日前提議，將國會現行「委員會雙召委制」改為「單一召委制」，並呼籲藍綠兩黨正視改革議題。召委是什麼？在立法院權責有哪些？為何要提單一召委制？中央社整理相關QA。

什麼是召委？

全稱為召集委員。立法院設置8個常設委員會（內政、外交及國防、經濟、財政、交通、教育及文化、社會福利及衛生環境、司法及法制），負責在法案一讀後審查議案及邀相關部會備質詢。

每個委員會人數約13至15人，每位委員只能參加一個委員會，各政黨在各委員會席次則依政黨比例分配。

現行各委員會每會期互選出2名召委，票數相同者抽籤決定，連選得連任。2位召委輪流擔任會議主席，過去藍綠占國會多數下，各委員會的2名召委多由兩黨各持1席。

立法院設有8個常設委員會，每個委員會皆有2名召委。（圖取自立法院網頁ly.gov.tw）

立法院去年2月改選教育及文化委員會召委，民進黨立委范雲（左1）獲5票當選，另一席由獲同票的國民黨立委萬美玲（左5）與民眾黨立委張其祿（左3）抽籤，最後由張其祿當選。（中央社檔案照片）

2020年3月內政委員會召委選舉，民進黨立委管碧玲（左）、張宏陸與國民黨立委陳玉珍（右）3人抽籤，管碧玲未中籤但獲張宏陸禮讓，與陳玉珍一同當選。（中央社檔案照片）

召委要做什麼？權力很大嗎？

召委可決定各委員會的議程。立法院的待審議案數量龐大，以第10屆社會福利及衛生環境委員會舉例，該屆待審法律案就有965件，扣除掉立委考察、審預算等時間，4年任期也很難全部審查完畢，許多法案只能擱置。因此哪些議案能夠優先審查，掌握排審議程主導權的召委便成為重要角色。

2014年3月17日國民黨立委張慶忠擔任內政委員會召委，主持會議僅花30秒即宣布將兩岸服務貿易協議送出委員會，引發爭議，也醞釀後續太陽花運動。

另外，委員會會議於院會日期外，由召委召集，或經委員會1/3以上之委員，以書面提請召開。院會及委員會會議公開舉行，必要時可依法召開秘密會議。

2014年3月17日，擔任內政委員會召委的國民黨立委張慶忠僅花30秒即將服貿協議送出委員會，引發爭議。民進黨團召開記者會宣稱會議無效。（中央社檔案照片）

2014年3月31日，國民黨立委張慶忠（左）與國民黨政策委員會執行長林鴻池（右）針對快速將服貿協議送院會的爭議，向社會大眾鞠躬道歉。（中央社檔案照片）

為何提單一召委？各方態度是什麼？

黃國昌認為，現行的雙召委制淪為國民黨、民進黨兩大黨權力分贓的安排，不僅導致議程安排零碎、審查無法連貫的效率低落，更弱化委員會抗衡行政部門的能量。他呼籲藍綠兩大黨都應正視「單一召委制」改革議題，並明確表態。

現任立法院院長游錫堃表示，單一召委制有其優缺點，就他個人觀點，這個制度是好的，因為全世界大部分的國家都是單一召委，但就台灣來說，雙召委制度會照顧到小黨，朝野政黨可以都受到照顧，也比較平衡。

游錫堃指出，如果是單一召委，執政黨或多數黨有可能全拿，很可能小黨的意見或政策會受到忽略，因此各有利弊，基本上他都支持國會改革，但「我不代表民進黨發言」。

國民黨不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣29日拜會民眾黨團時，則未談及單一召委議題。

單一召委改革非首次提出

民進黨黨團2016年提出國會改革「5+1」修法案時，曾提出單一召委制，時任國民黨書記長林德福曾回應，雙召委制讓小黨立委有機會擔任召委。

國民黨在2018年提案維持雙召委，並加上「資深制」條款，即在該委員會兩年以上，或是擔任過一次以上召委者才有資格成為召委。同一會期，民進黨立委段宜康提案，委員會從8個增設至12個，人數調整為最少8人、最多10人，並從雙召委改為單一召委。不過，上述相關提案都沒有達成共識。

民進黨黨團總召柯建銘30日談到單一召委制度時指出，2016年總統蔡英文執政後，民進黨對於國會改革有提出版本，朝野關於單一召委制問題共有9個版本，而法案出委員會後，大家知道不可行就無疾而終。（編輯：曹亞沿、邵曉潔）1130130