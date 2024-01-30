游錫堃贊成單一召委 柯建銘：黨團有黨團立場

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（中央社記者王揚宇、林敬殷台北30日電）民進黨立法院黨團推出立法院長游錫堃爭取連任，而他贊同單一召委，引發各界討論。民進黨團總召柯建銘今天受訪說，游錫堃只是表示個人意見，黨團有黨團的立場，也呼籲民眾黨為了國家核心價值，要想清楚。

游錫堃29日下午拜會台灣民眾黨立法院黨團，談國會改革議題時，贊同單一召委制，但也強調這不代表民進黨的立場。

對此，游錫堃今天在臉書發文表示，據說他在媒體上被罵得很慘，原因在於他以「個人身分」表達支持單一召委制，但「既然承擔，就應勇敢；既然負重，就須忍辱」，而民進黨團上一屆提案，建議立法院採單一召委制，而且民主先進國家大多採單一召委制，包括美國、法國、德國、日本。

對於游錫堃贊成單一召委制度，柯建銘今天受訪表示，游錫堃只是表達個人意見，游錫堃也知道黨團的立場，且游錫堃也說會依照立法院組織法第3條規定，議事會中立，不管任何法案都絕對會中立。

關於游錫堃的說法，是否跟民進黨團不同調；柯建銘認為，沒有不同調，大家要看清楚游錫堃發言的內容。

談到單一召委制度，柯建銘說，2016年總統蔡英文執政後，民進黨對於國會改革有提出版本，關於單一召委制問題，朝野共有9個版本，而法案出委員會後，大家知道不可行就無疾而終。

柯建銘表示，歷史已經翻過這一頁，單一召委制之前就提過，台灣民眾黨不分區立委當選人黃國昌現在拋出這個議題，就是拾人牙慧、操作槓桿，想討到最大好處。

柯建銘也說，未來國會改革要怎麼做，必須要重新盤整，大家應好好思考未來的國會不要變成殺戮戰場，朝野要和諧，如何通過有利的法案，這才是正辦。

倘若民進黨沒有拿下立法院長，黨團在運作上是否調整策略，柯建銘說，大家在乎的是立法院長在國會外交的重要性，如果代表國民黨角逐立法院長的立委韓國瑜當選，但韓國瑜講憲法九二共識，會不會被中共控制，為了國家的核心價值，呼籲民眾黨自己要想清楚，而他以平常心看待，不會患得患失。

媒體追問，有人認為民進黨不該跟民眾黨合作，因此現在被藍營酸游錫堃想當院長想瘋了。柯建銘指出，不要這樣講，因為各黨在選舉上各有策略與高度，現在球在民眾黨主席柯文哲身上，假如民眾黨到目前為止還在觀望，這個黨也應該關門了。

至於與柯文哲的關係，柯建銘說，他跟柯文哲過去很好，現在也沒有什麼大壞，政治上本來就會講自己的話，聽聽就好，大家都是為了政治的事情，沒有私人恩怨。

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此外，韓國瑜參選立法院長，29日上午拜會民眾黨團主動與黃國昌擁抱。尋求連任的立法院長游錫堃、副院長蔡其昌，29日下午拜會黃國昌等人時，媒體慫恿黃國昌與蔡其昌擁抱，黃國昌笑說「來吧」，蔡其昌則回應「通常只跟我老婆抱而已」，雙方最後則握手致意。

柯建銘受訪表示，韓國瑜跟黃國昌2個人抱在一起，那一幕是千古傳奇，而蔡其昌的表現則是非常好，代表其政治智慧。（編輯：蘇龍麒）1130130