藍綠立院龍頭拜會 黃國昌：絕非刑堂也無利益交換

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（中央社記者郭建伸、王揚宇、林敬殷台北29日電）尋求連任的立法院長游錫堃、副院長蔡其昌，今天下午拜會民眾黨不分區立委當選人黃國昌等人，黃國昌會後受訪表示，兩場會談內容都很融洽，絕對不是刑堂，也無牽涉任何利益交換。

由於國民黨推出不分區立委當選人韓國瑜參選立法院長，他上午拜會民眾黨團主動與黃國昌擁抱，媒體下午慫恿黃國昌與蔡其昌擁抱，黃國昌笑說「來吧」，蔡其昌則回應「通常只跟我老婆抱而已」，雙方最後則握手致意。

游錫堃、蔡其昌下午拜會赴民眾黨團進行閉門交流，兩人抵達黨團會議室後，逐一跟8位不分區立委當選人握手致意，閉門會議約進行45分鐘，結束後游錫堃與黃國昌等人一起接受媒體聯訪。

黃國昌指出，會談過程非常愉快融洽，彼此對立法院接下來運作、推動國會改革的目標已充分交換意見，他也讚許，游錫堃過去推動民主貢獻有目共睹，在台灣民主歷史上有重要角色定位。

黃國昌談及，雙方最大的共識是，在國家跟人民利益之前，政黨跟個人利益都是小事，未來不管執政的民進黨、在野的國民黨與民眾黨，如何在國會攜手合作推出更多福國利民法案，才是人民真正關切的大事。

媒體詢問是否決定立法院長選舉與哪一個政黨合作，黃國昌回應，不管是國民黨、民進黨拜訪，民眾黨的立場都認為來者是客，都以禮相待，兩場會談內容都很融洽，相信對國會未來運作順暢有正面積極意義。

至於民眾黨的投票意向，黃國昌指出，就如民眾黨主席柯文哲宣示，一定會團進團出，今天兩場會談結束，有必要再開會討論，若有任何決定都會跟台灣社會清楚說明。

黃國昌強調，經過上午、下午兩場會談，可以破除很多外界的揣測跟想像，絕對不是刑堂，也絕無牽涉任何利益交換。

媒體詢問，游錫堃今天是否在會中爭取8位準立委支持，民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨受訪表示，游錫堃會中分享許多經驗，雖然言談希望爭取支持，但沒有講得太明白，並向民眾黨8位不分區立委當選人表達「如果做得不夠，還請多包涵」。

楊寶楨提到，雖然游錫堃跟蔡其昌都支持國會改革，但也表達國會議長職權中立化，不會參加黨團會議或黨的中常會，也因此沒辦法承諾民進黨團是否真的能落實。

由於黃國昌日前曾列出4個理由表示「絕對不會投給蔡其昌」，媒體詢問今天「游昌配」一起來訪是否氣氛尷尬，楊寶楨表示，蔡其昌和黃國昌聊到即便黨派意見不同，也應前來拜會，沒有如外界想像的尷尬。（編輯：張若瑤）1130129