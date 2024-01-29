柯建銘：柯文哲不懂我的心 我最支持游錫堃

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（中央社記者王揚宇、林敬殷台北29日電）台灣民眾黨主席柯文哲說，民進黨團總召柯建銘沒有很希望立法院長游錫堃繼續當選立法院長。柯建銘今天受訪說，柯文哲不懂他的心，「我是全中華民國、全立法院最支持游錫堃的人」。

民進黨立法院黨團今天在立法院召開第11屆黨團成立大會及第1次黨團會議，對於立法院正副議長相關選舉議題，柯建銘於會前接受媒體訪問時做以上表示。

柯文哲28日受訪，稱柯建銘沒有很希望游錫堃當選立法院長；柯建銘今天說，「柯文哲的話你會相信嗎，其實柯文哲不懂我的心，全中華民國、全立法院都知道，我最支持游錫堃」，甚至游錫堃選立法院長，他比游錫堃更積極。

媒體詢問柯建銘，近期頻頻把砲口對準民眾黨不分區立委當選人黃國昌，會不會擔心倘若游錫堃拜訪民眾黨立法院黨團時，造成綠白互信破裂。

柯建銘說，游錫堃和立法院副院長蔡其昌禮貌性拜訪民眾黨團，他都尊重，但過去長期以來，這只是一個禮貌性拜訪，不是在那邊筆試完畢還要再口試，民眾黨難道不清楚、不了解游錫堃，不了解國民黨不分區立委當選人韓國瑜，假如民眾黨選韓國瑜當立法院長，可能的後遺症要想清楚。

媒體追問柯建銘，會不會覺得民眾黨的態度高傲；柯建銘認為，民眾黨還是在製造聲量、作秀而已，民眾黨一開始拋出4點國會改革主張，其實民進黨過去都主張過、拾人牙慧，而且民眾黨也劃錯重點，因為立法院長最重要的是要議事中立，也沒辦法指揮各黨提出任何法案，更重要的，立法院長要做國會外交、代表國家。

柯建銘提到，現在球在柯文哲手上，在此歷史關鍵時刻如何選擇，關係到未來大家怎麼看待民眾黨，柯文哲要想清楚，如果讓韓國瑜當立法院長，會不會受到中共影響，特別是央視已經公開助選，看起來像是欽定的，而且韓國瑜講憲法九二共識。（編輯：郭無患）1130129