黃國昌拋委員會單一召委 柯建銘：明助國民黨不可行

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（中央社記者陳俊華、溫貴香台北28日電）針對民眾黨不分區立委當選人黃國昌主張「委員會單一召委制」，民進黨團總召柯建銘今天說，兩大黨各一席召委，是對國會生態平衡最好的狀況，拋出這議題是明助國民黨，單一召委是不可行的。

立法院將在2月1日選出新任正副院長，國民黨推出不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐正副院長，而民進黨擬提現任立法院正副院長游錫堃、蔡其昌爭取連任；由於藍綠都未獲過半立委席次，民眾黨投票意向將左右選舉結果。

國民黨推出的「韓江配」明天上午將拜會民眾黨立法院黨團，採閉門會議、會後受訪；立法院長游錫堃則說，明天若民進黨團推薦他為民進黨立法院長被提名人後，他將邀請副院長被提名人，一起前往各政黨的立法院黨團拜票請益。

柯建銘下午接受媒體聯訪時表示，立法院正副院長選舉前都會禮貌性拜訪各黨團，不應密室協商、私設刑場，且立法院長對朝野協商、院會主持都需中立，無法指揮各黨要做什麼國會改革，院長最重要職責是國會外交，應該去問韓國瑜當立法院長後會不會訪中、國會外交是否受制於中國。

柯建銘說，民眾黨老是在作秀、製造聲量，演這齣戲大家都看得出是荒謬、無意義。民眾黨應該善用8席立委做關鍵性影響，而不是把8席當80席指揮各黨，且國會改革是民進黨30年來在做的事，「挾國會改革來命令、指揮兩大黨，是不可能的事」，請民眾黨搞清楚現在的處境。

柯建銘表示，閉門拜會是要密室協商還是要交換條件，邏輯都不通；並質疑民眾黨團到現在還不了解韓國瑜、不了解國民黨嗎，應思考投票給誰、社會會如何看待，請民眾黨主席柯文哲要想清楚。

媒體詢問，是否有打電話給柯文哲，柯建銘說，「誰敢打電話給他」，民進黨和在野黨沒有任何聯繫，「我看連國民黨都不敢打電話給他（柯文哲）」，在高度不可信狀況下，各黨都要想清楚。

至於民眾黨不分區立委當選人黃國昌主張「委員會單一召委制」，並呼籲藍綠明確表態。柯建銘表示，民進黨2016年也曾提出過黨版國會改革，但台灣政治和國外不同，朝野在立法院不可能贏者全拿，所以兩大黨都有一席召委，是對國會生態平衡最好的狀況。

柯建銘指出，黃國昌這時候拋出這項議題，是在明助國民黨拿到所有召委、掌握議事程序，再去跟國民黨團分召委，司馬昭之心路人皆知；國會改革是漫長的路，應面對台灣現實政治環境、提出完整配套，「單一召委事實上是不可行的」。

另外，國民黨立委賴士葆宣布退出總召選舉，立委傅崐萁確定擔任新會期國民黨團總召。柯建銘說，傅崐萁20年前曾任親民黨團總召，但他在執政、在野時都當過總召，具有兩邊的思維；立法院議題千變萬化，講大話沒用，如何有序推動國家政策、法案比較重要。（編輯：楊蘭軒）1130128