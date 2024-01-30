賴清德談新內閣 柯建銘：民主大聯盟概念非聯合政府

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（中央社記者林敬殷、王揚宇台北30日電）總統當選人賴清德昨天表示，未來組閣，各部會首長秉持民主大聯盟理念，只要好人才，不管是其他政黨或社會傑出人士，都樂意邀請，對於外界解讀是聯合內閣，民進黨立法院黨團總召柯建銘回應，賴清德是民主大聯盟的概念，用人唯才，不是聯合政府。

正當朝野為立法院正副院長改選隔空叫陣之際，賴清德昨天受訪提及內閣用人跨黨派原則，引發諸多討論。有媒體今天詢問柯建銘，是否被認為有意要組聯合內閣，是否會重演過去唐飛內閣的短命下場。

柯建銘說明，大家誤解賴清德的意思，所謂聯合內閣是要聯合在野黨一起組閣、維持國家穩定，包括聯合內閣及國會安定聯盟，所有行動是一致，賴清德談的是民主大聯盟的概念，是用人唯才，不一定要民進黨籍，兩者要分清楚。

媒體追問，賴清德此舉是否對在野黨釋出善意，柯建銘指出，他天天都為在野黨想，應該如何協調溝通，一直在喚醒在野黨，思考在野角色應該怎麼當，不要惡鬥。

立法院副院長蔡其昌提到，賴清德所說的還不到聯合政府，是政府用人唯才、不分黨派，這是好事，是民主大聯盟的概念。至於是否牽動未來立法院的運作，他回應，不太可能，未來立法院重大議案，應該還是一個案一個案來。

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民進黨立委許智傑強調，賴清德拋出內閣「跨黨派、跨世代、跨領域」的民主大聯盟原則，不會全部綠油油，他相當支持。一來彰顯用人唯才不分黨派，只要符合民主大聯盟原則的優秀人才，都可能納入內閣團隊，二來凸顯賴清德要當國家的全民總統，團結國家捍衛民主，相信賴總統會推出令人耳目一新的亮眼名單。

民進黨立委張宏陸表示，賴的想法就是全民政府，廣納社會優秀人才，把黨派放一邊，一起為國家發展努力，如同台北市前市長郝龍斌當年也曾擔任環保署長一樣。（編輯：張若瑤）1130130