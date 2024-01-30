賴清德：台灣持續強化不對稱戰力 推進印太和平穩定

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（中央社記者溫貴香台北30日電）副總統賴清德今天 表示，感謝美國政府推動對台軍售常態化，協助台灣提升自我防衛力量，台灣也將持續強化不對稱戰力，積極進行國防改革，與國際合作推進印太地區的和平、穩定以及繁榮。

副總統賴清德上午在總統府接見「哈德遜研究所」訪問團。副總統表示，台灣順利完成正副總統及立法委員選舉，向全世界展現台灣人民對民主價值的堅定信念，哈德遜研究所是台灣大選後首度到訪的美國智庫，訪賓的來訪不僅展現美國學界對台灣守護民主自由制度的堅定支持，也再度凸顯台美緊密友好的夥伴關係。

副總統表示，哈德遜研究所是美國深具影響力的重要智庫，此次來訪將有助於第一手了解台灣的現況以及台美關係進展，並持續對華府政治圈提供建言。

他指出，2024年是世界大選年，台灣成功締造民主陣營第1場重大勝利，除了告訴世界在民主與威權之間，台灣選擇站在民主這一邊，台灣人民也用手中的選票，共同守護得來不易的民主制度。

賴副總統表示，面對劇烈變化的國際情勢，以及中國在外交、軍事、經濟等層面的不斷脅迫，台灣將持續沉著因應，努力維持台海和平穩定的現狀並堅定守護民主、捍衛和平，與美國及其他理念相近國家攜手合作，持續扮演世界良善的力量。

他強調，台美安全夥伴關係，對維持區域和平穩定十分重要，非常感謝美國政府持續推動對台軍售常態化，透過外國軍事融資（FMF），與總統提用權（PDA）等政策工具，加強協助台灣提升自我防衛力量，並持續聯合理念相近國家，表達對維持台海和平穩定的重視與支持，而台灣也將持續強化不對稱戰力，積極進行國防改革，並與國際社會攜手合作，共同推進印太地區的和平、穩定以及繁榮。

副總統表示，台美互為彼此重要貿易夥伴，在具有共同戰略利益的領域積極深化合作，有助強化彼此的經濟韌性與供應鏈安全，台美雙方在台美21世紀貿易倡議談判以及解決雙重課稅問題方面的進展，有助提供雙方產業所需的支持，為企業創造良好的投資環境，促進台美更密切的產業合作，深化雙方的經貿夥伴關係。

副總統指出，台美安全及經貿關係近年來不斷深化並獲致許多具體的合作進展，感謝哈德遜研究所的長期支持，透過不同方式大力支持台美關係的深化，讓華府政策圈乃至全世界看見台灣自由民主的可貴與重要性。（編輯：郭無患）1130130