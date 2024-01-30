職棒大聯盟尾牙 賴清德推體育產業化創造就業機會

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（中央社記者溫貴香台北30日電）副總統賴清德今晚出席「2024中華職業棒球大聯盟年終尾牙」時指出，未來他將持續推展體育運動，將體育產業化，不僅讓年輕人在運動場上追求夢想，也帶動體育產業發展、創造就業機會，進一步提升台灣的經濟。

副總統晚間在立法院副院長暨中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌、教育部體育署副署長房瑞文等人陪同下出席中華職棒大聯盟年終尾牙活動，他致詞時表示，今天很榮幸參加年終尾牙活動，尤其他坐的這一桌包括很多第四棒強打球員，讓他深感榮幸。

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副總統說，他雖然當不了棒球選手，但至少能當一個好球迷。在他擔任台南市長時，也要求自己當「棒球市長」，當時籌設的台南亞太國際棒球訓練中心主球場即將在今年完工。未來他會持續推展體育運動，並將體育產業化，不僅讓年輕人在運動場上追求夢想，同時推動體育產業發展、創造就業機會，進一步提升台灣經濟。

最後，副總統祝福台灣棒球能夠持續蓬勃發展，並親自頒發「資深員工紀念獎牌」予獲獎員工。（編輯：林興盟）1130130