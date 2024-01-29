蔡其昌：正副院長已中立化 國會改革非誰當選就能做

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（中央社記者林敬殷台北29日電）獲得民進黨立法院黨團提名尋求連任的立院正副院長游錫堃與蔡其昌，今天下午拜會民眾黨團，蔡其昌會後表示，競選正副院長把話說清楚是必要的，立院組織法將院長、副院長中立化，民眾黨所提國會改革，不是誰當選就可以做，如果國民黨對此做出承諾，那就是騙人的。

不過，在拜會民眾黨團前，游錫堃與蔡其昌共同署名發布一份給8位民眾黨立委當選人的公開信，承諾修法「建立國會聽證調查」、「人事同意權審查」及「立委利益迴避規範」、朝向建立常設委員會單一召委制度等4項國會改革，游錫堃並以個人身分表達贊同，引發外界諸多揣測，甚至被質疑，是否與民進黨團總召柯建銘意見不一致。

蔡其昌會後接受媒體訪問時，否認與柯建銘不一致的質疑，他表示，立法院正副院長角色是經過轉化的，在王金平擔任立法院長時，王金平也是國民黨黨鞭，權力非常大，立法院幾乎是「他說了算」。

蔡其昌指出，到了蘇嘉全擔任立法院長時，民進黨提出國會改革法案，在行政權部分，完成設立國會頻道、讓公民記者進入立院採訪；另一方面就是修改立院組織法，讓立法院正副院長完全中立化。

蔡其昌提到，他在拜會民眾黨團過程，向民眾黨立委當選人說明沿革過程，未來游錫堃若有機會擔任院長，會依照立院組織法對於民眾黨提出的國會改革法案，進行積極協商，且協商要通過，民眾黨的國會改革才能推動，主張才能落實。

蔡其昌強調，國會改革要分3個層次，第1個層次是行政權可以做的，國會頻道就是屬於院長可以直接說要做，不涉及修法；第2層次是涉及法令修改；第3層是要不要聽證制度、甚至涉及修憲的調查權，是否朝向三權分立也涉及修憲，而就算修憲提案，院長還是要主持朝野協商，跟柯建銘的說法沒有不一樣。

對於單一召委制部分，蔡其昌說明，他是副院長，基於議事中立原則、不便表示意見；若是以立委蔡其昌來看，民進黨過去8年握有國會多數，也沒有推動單一召委制，黨內有人認為這將扼殺小黨，站在保護小黨、小黨意見可以得到尊重和發揮下，他個人不會在此階段要把小黨意見抹殺掉。

蔡其昌談及，主張單一召委制是責任政治的架構，台灣的政治文化是「一黨通吃」，以他長年在立院經驗，只要改為單一召委制，一定是大黨全拿，國民黨是否會同意，台灣不一定適合單一召委制。

媒體詢問將任國民黨團總召的傅崐萁向柯建銘提出挑戰，蔡其昌回應，立法院言論自由，互相嗆來嗆去是立院的日常，柯建銘很資深也很有謀略，知道何時該堅持、何時該妥協，如何讓很多福國利民法案可以通過，他對柯建銘有信心。

蔡其昌表示，對民進黨而言，就是把什麼是國會改革的想法講清楚，不會因拉票而改變想法或違背立院職責，且必須告知民眾黨團，因為誰當選正副院長，國會改革就有辦法可以做，這是騙人的。

蔡其昌強調，如果國民黨對此做出承諾，那國民黨也是騙人的，立院組織法已經把院長、副院長中立化，這件事必須讓朝野各黨團都知道，把話說清楚是必要的，可以做的、就不可以用欺騙的，個人立場也不能違背。（編輯：林克倫、張若瑤）1130129