傅崐萁將任黨團總召：國會改革須強勢推行

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（中央社記者王承中台北29日電）即將接任國民黨團總召的立委傅崐萁今天表示，國會改革等相關法律必須強勢進行，要有健全國會才有正常國家，新一屆國民黨團帶著強勢民意，要讓國會回復正常的國家監督機制。

新會期國民黨立法院黨團總召在國民黨立委賴士葆的禮讓下，確定由傅崐萁接任，傅崐萁今天與新會期的黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘等人，一同前往國民黨團辦公室進行拜會。

傅崐萁接受媒體聯訪時指出，國民黨是團結的政黨，感謝賴士葆能夠以大局為重，讓大家盡快就定位，把戰鬥團隊準備好迎戰民進黨，民進黨立院黨團過去在總召柯建銘帶領下，一直都在舒適圈，未碰到真正實質挑戰，新一屆國民黨團帶著強勢民意，要讓國會回復正常的國家監督機制。

傅崐萁提到，所有過去民進黨執政8年的腐敗，在柯建銘帶領下得以隱藏，過去他和柯建銘交手多次，國民黨會堅持奮戰到底，沒有可以商量的；過去民進黨打造出來的東廠單位，必須要一個個審視，人事同意權一定要修法，讓所有立法院與人事必須在陽光下，通通記名表決，以示對選民負責，也對自己的職務負責。

傅崐萁強調，國會改革等相關法律必須強勢進行，民眾黨已經呼籲，和國民黨立場一致，要有健全國會才有正常國家，所以現在不只藐視國會罪，包括聽證調查，以及到國會作證不得說謊、強化委員會專業功能等，都要全面進行修法，讓每位立委真正成為人民的代議士，充分發揮職權。

傅崐萁談及，過去在立法院委員會出現的反質詢等荒謬狀況，不能再發生，也不能讓民進黨再用豢養的家禽家畜擔任首長，必須適格適才適所，國家的人才確實所用，也能把所有良善政策在全國普及。

傅崐萁表示，柯建銘過去跟他對戰皆甘拜下風，舒適圈待久，不了解什麼叫正常的國會，新會期國民黨團將成軍，而包括民進黨立委，都必須是適格的國會議員，不再是政黨的橡皮圖章，一起不分藍綠，共同為國家做好國會議員該做的工作。（編輯：張若瑤）1130129