傅崐萁：立院正副院長選舉 跑票予最嚴厲黨紀處分

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（中央社記者王承中台北30日電）新一屆國民黨團今天召開首次黨團大會，討論正副院長投票流程。據了解，當天藍委將分組團進團出投票，互相照應、監票。新任黨團總召傅崐萁表示，每位藍委的投票，都會非常清楚，而未出席者視同跑票，會予以最嚴厲黨紀處分。

第11屆立法院立委將在2月1日報到，當天將選出新任立法院正副院長，國民黨已推派不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐。由於新一屆立法院的組成，藍、綠、白三黨都無法掌握過半數的立委席次，也讓正副院長選舉充滿各種變數，格外引發關注。

國民黨立法院黨團今天在國民黨中央黨部舉行黨團大會，通過由立委傅崐萁擔任新任黨團總召、洪孟楷任新會期黨團書記長，及林思銘任首席副書記長。

在會中，國民黨團也準備好當天正副院長選舉選票的樣張，提供立委及立委當選人參考，並討論當天的投票流程。黨團人士表示，當天國民黨立委以分組方式進行投票，各組成員投票要團進團出，彼此照應、監票，確保票票入匭。

黨團人士指出，會中也討論請離島立委在投票前一天返台，避免投票當天發生航班延誤的狀況。而會中也同意，當天如果發生投票、跑票及投錯票的狀況，將會以最嚴厲的黨紀進行處分。

傅崐萁在會後接受媒體聯訪時表示，今天新一屆國民黨團召開第一次黨團大會，非常明確支持韓國瑜、江啟臣擔任立法院正副院長，大家團結一心，用最負責任的態度，一定讓全國選民能夠看到國民黨的決心，每位藍委的投票，都會非常清楚。

傅崐萁指出，他要再次表達，票票入匭，這不只是個人榮耀，更是國會的尊嚴，所以每位黨團成員都會出席，沒有出席的人視同跑票，會用最嚴厲的黨紀處分，這也經過大家一致同意，因為這是黨團全體的榮耀，國會的改革刻不容緩，是全國百姓最關心的一件事。

傅崐萁表示，未來國會都將透明展現在全民面前，國民黨會用最大的誠意跟善意，跟民眾黨共同攜手，監督執政的民進黨，再次希望台灣能夠安定幸福繁榮，有健全的國會，才有強大的國家。全力支持韓國瑜、江啟臣正副院長，讓國家氣象一新，國會有陽光，國家就會健全強大發展。（編輯：林興盟）1130130