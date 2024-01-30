國民黨團通過傅崐萁任總召 洪孟楷任書記長

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（中央社記者王承中台北30日電）國民黨立法院黨團今天以鼓掌的方式，通過由國民黨立委傅崐萁擔任新任黨團總召，立委洪孟楷擔任新會期黨團書記長，立委林思銘擔任黨團首席副書記長。國民黨秘書長黃健庭表示，希望這屆黨團能有很好的開始，將戰力發揮到極致。

第11屆立法院立委將在2月1日報到，國民黨立法院黨團今天在國民黨中央黨部舉行黨團大會，選舉新會期黨團總召、書記長及首席副書記長。包括國民黨秘書長黃健庭、將卸任黨團總召的立委曾銘宗，以及國民黨不分區立委當選人韓國瑜都出席，國民黨主席朱立倫也到場向藍委致意。

由於國民黨立委賴士葆在日前宣布退出總召選舉，且登記參選書記長的洪孟楷、林思銘也都完成協調，會議主席黃健庭徵詢在場立委的意見後，在場的國民黨立委以鼓掌方式，通過由立委傅崐萁擔任新任黨團總召，洪孟楷出任新會期黨團書記長，林思銘則為首席副書記長。

黃健庭表示，非常感謝賴士葆、林思銘願意禮讓，都能以黨團的團結、大局為重，希望這屆立法院黨團能夠有一個很好的開始，將戰力發揮到極致。

黃健庭指出，未來4年，立法院是國民黨最重要的戰場，尤其國民黨目前已經是國會最大黨，全國民眾都期待國民黨團是一個團結的團隊，也是最能夠發揮戰力的團隊，不管是未來強力監督民進黨政府，或是努力推動民意期待的福國利民法案，國民黨都一定要有所表現。

黃健庭也感謝過去曾銘宗的付出，新任黨團總召傅崐萁致贈禮物給曾銘宗，在場的女性立委及立委當選人則逐一上台獻花給曾銘宗，現場氣氛十分溫馨。

傅崐萁表示，第10屆立法院，國民黨是少數黨，但曾銘宗真的是不負所託，在2年的總召任內，曾銘宗無役不與，奮戰到底，讓國民黨未居於劣勢，讓人非常感動。（編輯：翟思嘉）1130130