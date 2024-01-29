游錫堃拜會民眾黨團談國會改革 贊同單一召委不代表民進黨立場

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（中央社記者王揚宇、郭建伸、林敬殷台北29日電）民進黨正副院長候選人游錫堃、蔡其昌今天拜會台灣民眾黨立法院黨團。游錫堃表示，感受到民眾黨對國會改革的堅持，會談中大家都把台灣國家利益放中間，也應思考如何團結讓台灣更好。

第11屆立法院立委將於2月1日報到，當天將選出新任的正副院長。國民黨推出不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐正副院長。但由於國民黨及民進黨席次未過半，擁有8席立委的民眾黨能左右最終結果。

繼韓國瑜、江啟臣上午拜會民眾黨立法院黨團後，代表民進黨參選第11屆立法院正副院長的現任立法院長游錫堃、立法院副院長蔡其昌，下午也拜會民眾黨立法院黨團，雙方會談約一小時。

游錫堃會後受訪表示，他與8位民眾黨立委當選人交換意見，並感受到民眾黨對於台灣未來發展的關心，以及對國會改革的堅持。

游錫堃認為，他很重視國會改革，雖然當立法院長沒有提案權、所做有限，但大家理念一致，都希望對台灣的民主鞏固、國會改革、民主深化盡最大努力，讓台灣邁向一個正常國家，這是他所感受到的。

游錫堃說，大家交換意見時，都把台灣的國家利益放在中間，要如何讓台灣更好，而在13日投票後到今天，剛好半個月，選舉的激情會慢慢淡化，大家應思考如何團結讓台灣更好，而且過去有人說政黨利益放兩邊，台灣的國家利益要放中間。

游錫堃指出，不管是哪個政黨，在選舉時像是划龍舟一樣拚，選後經過一段時間，大家慢慢讓情緒過去，讓社會平靜下來，也共同思考如何讓台灣更好，其中國會改革對台灣發展及未來非常重要。

在拜會民眾黨團前，游錫堃發表致民眾黨立委當選人公開信，媒體詢問游錫堃，公開信有沒有跟民進黨團討論過、民進黨團有沒有同意。他表示，這是個人表示支持，不代表民進黨，而且從他當選省議員到今年，已經超過42年，對台灣民主、國會改革等有一定想法。

談到常設委員會單一召委制度，游錫堃認為有其優缺點，就他個人覺得，這個是好的，因為全世界大部分的國家都是單一召委，但就台灣來說，雙召委制度會照顧到小黨，朝野政黨可以都受到照顧，也比較平衡。

游錫堃指出，如果是單一召委，執政黨或多數黨有可能全拿，很可能小黨的意見或政策會受到忽略，因此各有利弊，基本上他都支持國會改革，但「我不代表民進黨發言」。

與會的民眾黨立委當選人黃國昌則提到，今天會談過程非常愉快也融洽，大家對接下來立法院的運作及希望推動國會改革的目標，充分交換意見，他相信游錫堃過去對台灣推動民主的貢獻是有目共睹，在台灣民主歷史上絕對有游錫堃重要的角色跟定位。

黃國昌表示，至於兩邊可以說有最大共識的，即在國家、人民利益之前，政黨跟個人的利益都是小事，相信台灣社會期待未來不管是執政的民進黨，還是在野的國民黨與民眾黨，大家如何在國會攜手合作，推出更多福國利民的法案。（編輯：林興盟）1130129