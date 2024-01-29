白提委員會單一召委制 綠委：為民眾黨利益修改制度

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（中央社記者林敬殷、王揚宇台北29日電）針對民眾黨不分區立委當選人黃國昌主張立法院委員會單一召委制，多名民進黨立委表示，這是不成比例放大民眾黨席次重要性，並不是真正的國會改革，是為了民眾黨最大利益而修改制度，跟國會生態及與全民期待相距很遠。

民進黨立法院黨團今天舉行第11屆黨團成員的黨團會議，針對黃國昌主張委員會單一召委制，多名民進黨立委做上述表示。

新科民進黨立委李坤城表示，過去委員會的召委有2席，在委員會運作上可以容納不同黨派意見，如果只有單一召委，召委權力會非常大，如果民眾黨希望委員會能夠公開透明，召委權力不要太大，單一召委制將讓召委權力非常大，這不是民眾黨所樂見。

民進黨立委洪申翰說，黃國昌這項主張讓人非常訝異，單一召委制度有利於大黨，尤其是最大黨，甚至有可能在委員會獨攬所有議事的排案權。

洪申翰表示，過去8年，民進黨都拿到60幾席立委席次，還是不敢去推動單一召委制，民進黨過去若力推動單一召委制的話，相信一定會引起在野黨，不管是國民黨、時代力量、民眾黨的強烈反彈，反而讓立法院的議事排案權走向更加獨攬、獨斷狀況，非常意外民眾黨會提出這項主張。

洪申翰說，民眾黨提出這項主張的理由很簡單，民眾黨想用各個委員會中的1席去決定召委獎落誰家，不成比例把民眾黨8席委員在選擇召委上的權力無限制放大，等於兩大黨都一定要討好、招攬民眾黨在每個委員會的1席成員，才有辦法決定召委在誰的手上。

洪申翰說，面對新國會的結構，各黨之間都有可能在不同議題合作，協商出共識，民進黨平常心看待，若有利於全民、社會及國會，民進黨都會參考，但像是單一召委制，先不說可能有利於國民黨，最有利的是，不成比例放大民眾黨席次的重要性，跟國會生態及全民期待相距很遠，這並不是真正的國會改革，是為了民眾黨最大利益修改制度。（編輯：翟思嘉）1130129