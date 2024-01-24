民眾黨倒閣說惹議 綠：憲政知識不足

（中央社記者林敬殷台北24日電）握有8席立委居關鍵少數的台灣民眾黨日前表示，總統當選人賴清德未來的行政院長任命須經過藍白同意，否則會被倒閣。民進黨立法院黨團今天指此說法是憲政知識不足。

民眾黨發言人陳智菡日前在政論節目表示，現在立法院三黨不過半，未來行政院長的任命，沒有經過多數同意的話，有可能被倒閣。

對於民眾黨的倒閣說，民進黨團副書記長洪申翰今天在立法院回應輿情時表示，在立法院即便監督行政院，也需要一些法律的專業，民眾黨說法已經有很多憲政專家出來打臉，這恐怕憲政知識有點不足，希望對行政部門的監督，是有品質及具有充分法律素養的。

洪申翰表示，立法院正副院長投票，尊重民眾黨最後做成的決定，但也提醒民眾黨，如果最後投給自己推出的人選，很明確就是保送國民黨不分區立委當選人韓國瑜。

洪申翰說，以韓國瑜過去在立法院的資歷及表現，真的有資格帶領台灣最高民意機關的立法院嗎，連質詢都不質詢，連出席都不出席，這樣的人是可以代表立法院嗎。民眾黨不分區立委當選人黃國昌常常監督立委的表現，如果花這麼多力氣監督立院表現，最後卻保送韓國瑜當院長，是不是會讓大家覺得非常衝突。

至於國民黨立委主張以核電延役修法作為合作的指標議題，洪申翰表示，無法預期藍白會在什麼議題合作，在核電議題上，想要延長使用核電的人，若像過去一樣，只要核電不顧核廢料，不是負責任的能源政策。

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洪申翰說，國民黨一直以來對於能源政策完全的不專業，只想做各種政治上的抹黑，很多高科技產業現在正需要大量綠電，滿足供應鏈和品牌廠商對於使用綠電的要求，國際上在能源轉型、淨零碳排的共識就是再生能源必須大力發展，很遺憾經過一場選舉，國民黨到現在還是不知道再生能源對台灣的重要性，還在打壓、抹黑綠電，這代表國民黨毫無領導這個國家、也沒有帶領產業競爭力的能力。

洪申翰說，台電這2、3年的虧損，是來自於俄烏戰爭下燃料價格的提高，不是因為再生能源。在俄烏戰爭前，台電還是有盈餘。再生能源購買的支出占台電總支出不到10%，說因為這10%就導致台電虧損，是非常荒謬也不專業的，國民黨現在還在講不是事實的話誤導大眾，是不負責任的。（編輯：翟思嘉）1130124