傳柯文哲支持韓國瑜選立院龍頭 柯辦：毫無所悉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北24日電）媒體報導，民眾黨主席柯文哲將支持國民黨不分區立委當選人韓國瑜角逐立法院長。對此，柯文哲辦公室發言人陳智菡回應，對新聞內容毫無所悉，有意願爭取立法院長者，應具體回應民眾黨提出的國會改革主張。

聯合報今天報導，指民眾黨內知情人士透露，柯文哲在立法院正副院長選舉最新動向會支持韓國瑜，而韓國瑜一早在臉書貼文，似乎也是呼應民眾黨的國會4大改革訴求。

陳智菡今天下午透過聲明回應，對新聞所指稱內容毫無所悉，目前民眾黨團也尚未定案，有意願爭取立法院長者，應具體回應民眾黨所提出的國會改革主張，而不是以其他方式爭取支持。

日前傳出民眾黨可能在立法院正副院長選舉採分裂投票，外界關注是否立法院正副院長將採院長投現任院長游錫堃、副院長投國民黨立委江啟臣。

對此，民眾黨不分區立委當選人黃珊珊今天上午受訪回應，民眾黨還沒有開會，不曉得從哪裡傳出這說法，但民眾黨會有自己的主體性且做出決定，外界不需要分化挑撥。

黃珊珊表示，民眾黨開內部會議後就會有共識決，將團進團出，外界不必以訛傳訛。（編輯：蘇志宗）1130124