王志安諷陳俊翰 柯文哲：嘲笑身心障礙者非常不妥

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（中央社記者郭建伸台北24日電）前中國央視記者王志安在脫口秀，嘲諷罹患罕見疾病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，民眾黨主席柯文哲今天晚間表示，到台灣做選舉觀察是好事，但政治評論若出現嘲笑身心障礙者候選人，是非常不妥的行為。

柯文哲晚間在臉書發文指出，在邁向民主的路上，應盡力使每個人都能平等參與、促進共融 。

柯文哲說明，前央視記者王志安，本次來台灣做了許多2024大選報導，各界來到台灣做選舉觀察是好事，但政治評論若出現嘲笑身心障礙者候選人，是非常不妥的行為。

柯文哲提到，身心障礙者和所有公民一樣，有參政權、選舉權，也需要有了解他們生活狀況的人，為其代言、發聲，脫口秀固然有票房考量，但面對弱勢的一方，應該展現更多的同理與溫暖。

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柯文哲強調，民主進步黨提名的不分區立委候選人陳俊翰，是一位勇敢突破身體限制的「非常律師」，相信這也是民進黨提名他的理由，若只是簡化為「推上去煽情」的秀，把他人身體的缺憾變成節目訕笑的橋段，當然需要檢討。

柯文哲表示，民眾有不同的黨派立場，對於各項公共議題，對候選人可以有不同的偏好，但對於每個「人」的尊重，是不能忽略的，這一點「我自己也時時提醒自己，希望營造更友善的社會環境，也與大家共勉」。（編輯：張若瑤）1130124