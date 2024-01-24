推動國會改革 傅崐萁決定參選國民黨團總召

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（中央社記者王承中台北24日電）國民黨立委傅崐萁今天晚間表示，他深感國會改革的重要與使命，在取得家人諒解與支持後，毅然決定承擔責任，參選國民黨團總召，務求在野凝聚共識，朝野共同合作，以最快時間內推動並完成國會改革的立法。

第11屆立法院立法委員將在2月1日報到，新會期的國民黨立院黨團總召、書記長、首席副書記長等黨團幹部也將改選，於1月24、25日開放黨籍立委登記，並在30日投票改選；有意參選總召的立委賴士葆，今天上午前往國民黨團辦公室登記參選，立委陳玉珍也現身力挺賴士葆。

外傳規劃參選總召的國民黨立委傅崐萁，今天晚間也在媒體群組發出採訪通知指出，他明天將在立法院議場前召開記者會，宣布參選國民黨團總召。

傅崐萁表示，在全國60%的民意希望強力監督執政的民進黨下，新國會迎來三黨不過半，開啟陽光再次照進立法院的契機，已經延宕30年的國會改革不能再等待。

傅崐萁指出，他深感國會改革的重要與使命，在取得家人諒解與支持後，毅然決定承擔責任，參選國民黨立法院黨團總召，務求在野凝聚共識，朝野共同合作，以最快時間之內推動並完成國會改革的7項重大法案立法。

傅崐萁表示，期盼貢獻自己5屆立委、9年五星縣長的政治歷練，為黨團傳承經驗、服務委員、帶領及協調議事運作、攻防，持續和民進黨周旋，讓國會不再被藐視，讓國民黨團更有尊嚴，讓民眾看到國民黨的革新進步，促進黨團團結，發揮更大的戰力來制衡民進黨。

傅崐萁晚間也在臉書發文指出，立法院不應該是執政者的橡皮圖章，也不應該是嘩眾取寵、肢體肉搏的鬥獸場，每位立委都是民意的前鋒，也都是民眾的靠山，應該要受到行政權的尊重，更應有完備的立法權「聽證、調查」來制衡、監督執政者。

他表示，短期之內全面推動國會改革立法，並落實立法院正、副院長記名投票，總統赴立法院國情報告常態化，強化委員會功能，正、副院長中立並建立違反議事中立罰則，立法院各項經費透明並定期向人民公布公開，健全立法院聽證及調查權，以及制定「藐視國會罪及國會偽證罪」等。

傅崐萁指出，期盼優先以協調代替競爭，協調不成再以公平、公正的制度程序處理，以和為貴，促進黨團團結，發揮更大的戰力來制衡民進黨。（編輯：林克倫）1130124