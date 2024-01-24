搶先登記參選黨團總召 賴士葆：傅崐萁還在思考

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（中央社記者王承中台北24日電）立法院新會期國民黨團幹部即將改選，立委賴士葆今天登記參選黨團總召，立委陳玉珍現身力挺。賴士葆表示，黨中央跟他打包票，絕無規劃黨團三長人選，都是黨團自主。對於立委傅崐萁是否也會參選，賴士葆表示傅崐萁還在思考。

第11屆立法院立法委員即將在2月1日報到，而新會期的國民黨立法院黨團總召、書記長、首席副書記長等黨團幹部也將要改選，於1月24、25日開放黨籍立委登記，並在30日投票改選。

有意參選總召的賴士葆今天上午首先前往國民黨團辦公室登記參選，立委陳玉珍也現身力挺賴士葆。而外傳立委傅崐萁、立委當選人李彥秀也有規劃參選，但目前都未明確表態。

對於是否擔心拿不到黨籍不分區立委的支持，賴士葆在立法院接受媒體聯訪時表示，黨中央明確的說明，只有規劃國民黨不分區立委當選人韓國瑜角逐立法院長，其他都沒有規劃。

賴士葆指出，可能有其他人聽到一些聲音，但他有得到確切的消息，也跟黨中央核對過，黨中央跟他打包票，除了立法院長是黨中央規劃外，對於黨團三長絕對沒有規劃人選，都是黨團自主。

媒體詢問，是否有跟傅崐萁聯絡討論過，賴士葆表示，他昨天在電視台下節目時有遇到傅崐萁，因為兩人都是好朋友，就有聊一下，傅崐萁跟他說還在考慮。

陳玉珍受訪時表示，賴士葆相當資深，且對議事運作嫻熟，每次在黨團開會時，賴士葆都會提出很多寶貴的意見，值得其他立委學習，當然是眾望所歸。

賴士葆指出，他很感動，因為陳玉珍是以准金門縣長的身分來支持他。陳玉珍則連忙笑說，「沒有啦」。

對於是否擔心傅崐萁登記參選總召，陳玉珍表示，黨團是民主的，即便有其他人爭取登記，大家也可以協調，因為最後就是要團結，真正要監督的是執政黨。（編輯：蘇志宗）1130124