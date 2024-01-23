傅崐萁支持韓江配 朱立倫：感謝以大局為重

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（中央社記者吳睿騏桃園23日電）國民黨立委傅崐萁態度逆轉支持「韓江配」，國民黨主席朱立倫今天表示，黨內的理念就是團結，感謝傅崐萁以大局為重，立法院黨團總召或書記長基本上是每個會期或每年更換。

朱立倫、新北市長侯友宜今天到桃園謝票，並出席2024總統及立委大選感恩茶會。桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝、國民黨桃園市黨部主委黃敏恭，以及國民黨立委當選人牛煦庭、涂權吉、呂玉玲、邱若華都到場。

朱立倫接受媒體聯訪，記者詢問，對於傅崐萁昨天態度逆轉表態支持「韓江配」角逐立法院正副院長的看法。

對此，朱立倫表示，相信大家都有個最基本堅持的理念，就是國民黨一定要團結。

他指出，既然大部分民意加上同黨同志都認為要團結一致，對於國民黨不分區立委當選人韓國瑜、黨籍立委江啟臣參選立法院正副院長也都有共識，感謝傅崐萁以大局為重，這就是最重要的目標，一切以大局為重。

朱立倫指出，國民黨的情況與其他政黨不一樣，不管是總召或書記長，基本上是每個會期或每年更換，這是黨團自主，基本上都是輪流讓大家有機會磨練。

朱立倫在稍後的致詞中感謝桃園鄉親支持，他認為國民黨要不斷改革、深耕基層，與人民結合在一起，桃園市立委選戰雖全壘打，但還可以做得更好，總統大選也需檢討改進，國民黨的縣市長會團結一起，桃園有事就是所有國民黨立委的事，要發揮團隊力量做得越來越好。

侯友宜表示，感謝桃園鄉親的支持與指導，在朱立倫策略規劃及張善政、邱奕勝領軍下，不但讓萬美玲、魯明哲、呂玉玲3名黨籍立委連任，初次參選立委的牛煦庭、涂權吉及邱若華也打贏選戰，未來還可以做得更多，必須不斷調整步伐，讓人民感受到國民黨正在改變。（編輯：戴光育）1130123