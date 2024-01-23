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國民黨團30日選總召 趙少康：朱立倫尊重黨團自主

2024/1/23 13:04
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（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨立法院黨團預計30日選出總召，立委賴士葆表態參選，也傳出立委傅崐萁有意爭取。戰鬥藍發起人趙少康今天說，國民黨主席朱立倫21日曾打電話給他，表示黨團的事，中央黨部不會介入，完全尊重黨團自主。

國民黨立法院黨團將於30日選出總召，目前已有賴士葆表態參選。但傅崐萁昨天在新科立委座談會上不堅持角逐立院龍頭，改支持「韓江配」，被解讀是想爭取黨團總召，加上朱立倫昨天也稱需要對議事規則熟悉的傅崐萁，來對付民進黨的總召柯建銘，也讓外界質疑，這是否是在暗示總召人選。

趙少康今天在接受媒體訪問時則說，朱立倫21日打電話給他，說到黨團的事中央黨部不會介入，因為黨團幹部就是輪流的，真的有興趣要做，都可以輪得到，完全尊重黨團自主。

趙少康表示，任何國家的國會，資深制很重要，賴士葆形象好，立法院即將開議，黨團總召份量很重要，給社會的觀感也很重要。

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趙少康也說，每個人都可以參選，傅崐萁當然也有資格，傅崐萁可以平衡柯建銘，賴士葆也可以平衡柯建銘，在立法院是要看席次，席次多少很重要，未來如何與民眾黨合作也很重要。

此外，媒體也問到，是否會組戰鬥藍次團，趙少康則說，目前沒有打算組戰鬥藍次團，立委的自主性都很強，所以會尊重各自的自主性，將來要如何活動，就由立委自己來做決定。（編輯：蘇龍麒、翟思嘉）1130123

#傅崐萁
#趙少康
#國民黨立法院黨團
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