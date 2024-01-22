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傳傅崐萁可能爭取總召 賴士葆：我一定會登記參選

2024/1/22 18:54（1/22 19:20 更新）
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國民黨立委賴士葆（中）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇、蘇龍麒、王承中台北22日電）國民黨立委傅崐萁今天改變態度，支持「韓江配」競選立法院正副院長，外傳他可能爭取黨團總召；最早表態參選總召的7連霸立委賴士葆向中央社記者表示，「我一定會去登記參選總召」。

中國國民黨今天舉行第11屆新科立委座談會。媒體報導，黨主席朱立倫會中提及，傅崐萁資深且熟悉議事規則，可與民進黨團總召柯建銘抗衡，似乎暗示傅崐萁改選黨團總召的可能性。不過，多名與會立委並未證實相關內容。

傅崐萁今天在座談會前受訪時，仍展現參選立院龍頭決心，強調假投票是民主制度，「過去王金平、曾永權、洪秀柱都是經過假投票初選產生」；在野黨就是要團結、監督執政黨，「宮廷派跟實戰派的想法，都可以並進」。

不過，傅崐萁在會中態度大轉變，牽起不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣的手，表示「政治是一時的，兄弟是永遠的，支持韓江配」。

會後傅崐萁和朱立倫、韓國瑜及江啟臣共同面對媒體，展現團結，但面對媒體追問是否爭取總召？為何會前會後態度轉變，傅崐萁都未回應。

對於傳出傅崐萁可能改爭取黨團總召，當選7連霸的國民黨立委林德福受訪表示，不清楚報導內容，但如果有志為黨團服務，他都尊重，一切按照黨團相關規定及程序進行，如果有其他人登記，大家一般會先協商、協調，不成才會進行投票。

有意爭取擔任黨團幹部的國民黨立委洪孟楷說，雖然黨團幹部選舉可能會有一些競爭，但選舉之後國民黨團一定會團結起來。

即將重返立院的國民黨立委當選人李彥秀，也傳出有意爭取擔任黨團幹部。李彥秀告訴中央社記者，做事比人事更重要，她認為現在如何讓國民黨團結，為國家做更多的事情，以爭取到更多的民眾與年輕選票支持，才是最重要的事情。

她說，目前還有時間可以溝通，透過溝通協調促成團結，是現階段國民黨最重要的事情，也才能為民眾做更多的事。（編輯：林克倫）1130122

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