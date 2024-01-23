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綠立院龍頭戰推游昌配 游錫堃：黨團還沒完成程序

2024/1/23 12:35（1/24 22:22 更新）
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（中央社記者林敬殷台北23日電）立法院正副院長將於2月1日改選，民進黨立法院黨團將推出「游昌配」（游錫堃與蔡其昌），立法院長游錫堃今天回應媒體詢問表示，黨團還沒有完成程序。

民進黨立法院黨團今天舉辦新科立委共識營，總統當選人、副總統賴清德以民進黨主席身分出席勉勵新科立委，游錫堃以民主國會為題發表演說，民進黨立院黨團總召柯建銘則說明立法院黨團運作。

游錫堃在發表演說後，接受媒體詢問表示，立法院正副院長選舉依法是立委互選，每一位立委都是候選人，必須先完成黨推薦程序，黨團現在還沒有完成程序。

不過民進黨在新國會席次並不是國會最大黨，若要拿下正副院長必須尋求其他政黨支持。

對於媒體詢問，上午的會議中是否討論正副院長選舉怎麼投票，柯建銘在中場休息時受訪表示，民進黨當然是游昌配，已經講得這麼清楚，今天不要再講了，讓子彈飛一飛再講，該講的都講完了，不該講的也講了。

至於有意爭取國民黨團總召的國民黨立委傅崐萁表示，若當上總召會好好修理民進黨，柯建銘說，慢慢看。（編輯：翟思嘉）1130123

#民進黨立法院黨團
#民進黨立院黨團
#柯建銘
#游錫堃
#立法院長
延伸閱讀
推動國會改革 傅崐萁決定參選國民黨團總召

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