立院換屆新挑戰 柯建銘：法案、三大人事同意權

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（中央社記者林敬殷台北23日電）民進黨立法院黨團今天舉行新科立委共識營，據轉述，民進黨團總召柯建銘在會中談到新會期將面對的挑戰，除了法案之外，還有包含國家通訊傳播委員會（NCC）、考試委員及大法官三大人事同意權。

民進黨團今天邀請總統當選人賴清德、立法院長游錫堃出席新科立委共識營，柯建銘在會中講述議事運作及國會攻防。

據與會者轉述表示，新會期將面對的挑戰，除了法案之外，還有包含國家通訊傳播委員會（NCC）、考試委員及大法官三大人事同意權，同時他也提到，現在立委不好當，還有公督盟在盯著，但大家為了要應付公督盟而亂提案，這樣是很可惜的。

柯建銘也舉時力為例表示，2016年時力進入立法院之後，黨內不少立委都不想跟時力起衝突，顧忌時力後面有許多年輕人在支持，即使不同意時力的提案版本或政策主張，也不敢跟時力辯論，並為自己政策辯護，只有他一個人敢於辯護，有些區域立委也顧慮會受到影響而不敢替黨辯護，這樣只會把自己愈弄愈死，不敢為黨辯護，是很可惜的事情。

與會者指出，柯建銘雖然沒有點名任何一個人，不過，在場的人都能心領神會「在說誰」，民進黨當前也會遇到同樣的處境。

柯建銘也贈送每一位新科立委自己的書「大局‧承擔：柯建銘的國會折衝與關鍵承擔」，他說，這本書是紀錄他的從政歷程，很多他跟層峰的對話內容，礙於各種因素無法呈現在書中，但光是這本書的內容，就可以讓大家了解到立院折衝的工作，及作為一位立委需要用什麼態度面對。

此外，柯建銘也在會中表示，他是在第2屆立委就進入立法院，直到現在只剩下他1人，這屆做完，應該會退休（不分區立委續任一屆）。

對於賴清德在會中表示，自己以前在立法院從不應酬，下班就回宿舍，連卡啦ok都不去，要立委不要去不必要的應酬。柯建銘也當場附和，他的手機是24小時開機、睡辦公室30年，令與會者會心一笑。（編輯：翟思嘉）1130123