賴清德：堅定守護民主 維持台海現狀與捍衛印太和平

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（中央社記者溫貴香台北24日電）副總統賴清德今天接見美台商業協會訪問團表示，身為第16任總統當選人的他，未來將帶領新政府團隊堅定守護民主，持續與理念相近的夥伴合作，共同維持台海現狀及捍衛印太區域的和平穩定。

賴清德指出，台美經貿合作項目均與印太經濟架構（IPEF）所重視的議題相互呼應，希望能成為台灣未來加入印太經濟架構的重要基礎。

賴副總統上午在前駐美代表蕭美琴陪同下，在總統府接見現任美國普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席、前美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）所率領的「美台商業協會訪問團」。

賴副總統致詞表示，他非常歡迎柯拉克率領美台商業協會訪團再度來台，充分展現美商對台灣市場的重視，以及積極深化與台灣企業合作的正面消息。

對於美台商業協會成立以來，長期對台美經濟關係的堅定支持，副總統表示肯定，他也要感謝柯拉克半年內兩度訪台，並始終堅定支持台美關係。

台灣剛完成總統、副總統及立法委員選舉，賴副總統表示，他與蕭美琴當選第16任總統、副總統，他感謝美方不僅在大選後立即發表聲明向表達祝賀，也派高階代表團來台訪問，這展現對台灣民主的強勁支持，訪賓選擇這個時候訪台也顯示美國產業界對台灣市場充滿信心，是對台灣最直接且強而有力的支持。

面對中國威權主義的擴張，賴副總統說，世界各國及主要領袖峰會紛紛表達共同聲明，重申台海和平穩定的重要性，現在的台灣已經是世界的台灣，未來他將帶領新政府團隊繼續堅定守護民主，維持台海現狀與捍衛印太區域的和平穩定。

賴副總統也感謝美國拜登政府上任至今，透過12度對台軍售及提供安全援助，履行對台灣安全的堅定承諾，未來他也會持續與理念相近夥伴合作，共同致力於維持台海和平及穩定的現狀。

關於民主自由與威權主義的競爭，賴副總統表示，除了牽動地緣政治的穩定，也衝擊全球產業供應鏈的重整，如今民主自由不只是價值信仰，也是理念相近盟友應該共同捍衛的堡壘，更是安全可靠的國際供應鏈最重要的基礎。

賴副總統表示，台灣未來將致力於包括美國在內所有理念相近的民主國家，共同努力提升相互投資，為業者建構穩定、安全且可預測的經貿投資環境，也希望在協會的支持之下，進一步提升台美關鍵產業供應鏈的韌性。

賴副總統也特別感謝美台商業協會的倡議以及美國政府、還有國會積極推動美台快速減免雙重課稅法案，期盼今年法案能夠順利完成立法，讓台美投資及關鍵供應鏈的夥伴關係能夠進一步深化。

副總統強調，台灣在全球經濟上扮演關鍵性角色，目前台美雙邊經貿合作項目包括台美21世紀貿易倡議、經濟繁榮夥伴對話、科技貿易暨投資合作架構等均與印太經濟架構所重視的議題相互呼應，他非常希望這能成為台灣未來加入印太經濟架構的重要基礎。

賴副總統表示，台灣作為美國在印太區域重要且可信賴的經濟及安全伙伴，將可以與美國共同實現區域經濟繁榮，期盼協會能持續協助向美國政府表達台灣參與印太經濟架構的重要性。最後希望美台商業協會能夠持續大力支持台灣，共同努力深化台美經貿合作關係，攜手維護印太地區的和平跟繁榮。

柯拉克致詞除了恭喜賴清德、蕭美琴當選外，他表示，科技外交是非常刻不容緩的，柯拉克科技外交研究院就代表了這個精神，同時也成立了台灣創新繁榮中心，更是要支持科技外交，在面對未來的挑戰，希望能夠追求一個創新自由的世界，來面對全球的挑戰。

此外，經與府方確認，身為副總統當選人的蕭美琴，今天在總統府作為陪賓，陪同總統當選人賴清德接見訪團，這是選後第一次。不過，兩人選後也曾在民進黨中央黨部合體接見日華懇談會等日本祝賀團。（編輯：楊凱翔）1130124