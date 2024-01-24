更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票112年11-12月開獎 完整獎號看這裡
首頁 / 政治

NGO團體辦民間國是會議 邀賴蕭配與會

2024/1/24 13:03（1/24 13:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前總統府國策顧問張貴木（左2）等NGO團體代表24日赴民進黨中央遞交邀請信，希望正副總統當選人賴清德、蕭美琴參加「全國民間國是會議」，民進黨代理秘書長楊懿珊（右2）出面接待。（呂秀蓮辦公室提供）中央社記者葉素萍傳真 113年1月24日
前總統府國策顧問張貴木（左2）等NGO團體代表24日赴民進黨中央遞交邀請信，希望正副總統當選人賴清德、蕭美琴參加「全國民間國是會議」，民進黨代理秘書長楊懿珊（右2）出面接待。（呂秀蓮辦公室提供）中央社記者葉素萍傳真 113年1月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北24日電）前副總統呂秀蓮及50個非政府組織（NGO）2月28日將舉辦「全國民間國是會議」，發起團體代表今天赴民進黨中央黨部遞交邀請信，盼正副總統當選人賴清德、蕭美琴出席，對談新政府如何領導台灣、避免兩岸戰爭、強化國計民生。

前總統府國策顧問張貴木、李登輝民主協會副秘書長黃香、前國大代表蕭清海等人，今天拜訪民進黨中央黨部，遞送邀請信，民進黨代理秘書長楊懿珊接待。

邀請信表示，228是台灣和平日，應該走出悲情的歷史隧道，邁向光明坦途，特別函邀賴、蕭撥冗參加歷史性的「全國民間國是會議」，與數百位百工百業NGO組織代表，對談新政府如何帶領台灣、避免兩岸戰爭、強化國計民生、並開創國家前途。

邀請信指出，春節過後將把各界關切的議題彙整提供參閱，這是強化公民社會，鞏固領導，開創國家前途極為重要的機會。

黃香會後答覆媒體提問表示，民進黨還沒有回應，各團體將彙整建議和提問給賴清德，預計近日就能送抵中央黨部。

張貴木期許，新政府多一點時間下鄉，聽聽民間意見；和平是廣大民意，希望凝聚更多人的力量和聲音，「我們不要有戰爭」，同樣訴求也會邀請在野黨，不分黨派。（編輯：郭無患）1130124

前副總統呂秀蓮與50個NGO團體共同舉辦「全國民間國是會議」，團體代表24日赴民進黨中央遞邀請信，希望賴蕭配出席。中央社記者葉素萍攝 113年1月24日
前副總統呂秀蓮與50個NGO團體共同舉辦「全國民間國是會議」，團體代表24日赴民進黨中央遞邀請信，希望賴蕭配出席。中央社記者葉素萍攝 113年1月24日
#賴清德
#民進黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.15