媒體識讀1 / 中國利用台灣大選打認知戰 美外交政策雜誌專文剖析

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

如何辨別資訊真偽、可信度，同時評量報導立場與脈絡，已成為當代閱聽人及媒體最重大挑戰。中央社「媒體識讀」新聞分類，集結事實查核與媒體素養相關新聞，期待以媒體角色為提供正確資訊盡一分心力。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國雜誌「外交政策」專文指出，台灣13日舉行總統大選前，一部300頁的電子書「蔡英文秘史」開始在社群媒體平台上流傳，內容包含關於蔡總統透過淫亂奪權的難堪不實指控。

追蹤中國干預行動的非營利組織「台灣民主實驗室」（Doublethink Lab）研究員尼文（Tim Niven）說：「我們就在想，為什麼要寫書，因為到底有誰會看？這是社群媒體時代，大家都看短影音，沒人會讀一本某人透過垃圾郵件發送到他們電子郵件的垃圾書。」

但尼文和其他研究人員很快就開始在Instagram、YouTube、TikTok和其他平台上看到數十支影片，內容搭配人工智慧（AI）技術生成的虛擬化身，其中許多虛擬化身還充當新聞播報員，讀出這本書中的許多段落。這本書儼然成了「生成式AI影片的腳本」。

尼文指出，確實如此，「這本書還很有可能本身就是生成式AI的產物」。

台灣民主實驗室調查後，「非常有信心」認為此事是中共所為。研究人員發現，另一個知名的謠言也來自同樣網絡，指控民進黨總統候選人賴清德有私生子。第3個謠言則聲稱賴清德副手蕭美琴仍持有美國國籍，沒有資格擔任公職，然而事實上，蕭美琴早在2002年就已放棄美國國籍。

文中指出，其他干預行動則著重於較為民生的議題，像是散布對進口豬肉和雞蛋的食安疑慮，以及外傳台灣將引進10萬名印度移工所引發的種族歧視強烈反彈，台灣外交部將其稱之為「認知戰」；台灣中選會也向執法單位通報25起民眾散布有關作票的假謠言。

中國對台灣進行不實訊息活動行之有年，選舉前後尤其明顯，目的在破壞台灣民主制度、推動支持統一的論述，讓台美關係蒙上疑慮。不過，事實查核人員和專家告訴「外交政策」（Foreign Policy），這次北京當局的資訊戰更強烈聚焦於在地問題和鎖定攻擊民進黨。

專家警告，中國可能會利用類似的伎倆，試圖破壞其他地方的民主選舉，包括美國。

今年全球有超過50個國家將舉行全國選舉，其中包括幾個中國在地緣政治上別有居心的民主國家，例如印度和印尼。

美國官員和情報機構警告說，中國正在加強干預全球各地的權舉，採行先前與俄羅斯做法類似的種種手段。研究人員發現一個龐大的網絡，目的要在50多個社媒平台上散布不實訊息和宣傳言論，導致谷歌（Google）、臉書（Facebook）、Instagram和TikTok等許多企業去年集體刪除數以千計個帳號。

臉書和Instagram母公司Meta認為這個稱為「垃圾訊息偽裝」（Spamouflage）的網絡與中國執法機構有關。

國際共和研究會（IRI）東亞暨太平洋區主任金恩（Adam King）說：「針對中國在往哪個方向走、在做些什麼，我真的會留意台灣說了什麼。」

他指出，回頭看2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，「早在世界其他地方清醒之前台灣就已在示警，我認為在不實訊息方面也是如此」。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1130124