媒體識讀1 / 德州內戰假訊息廣傳 BBC：微博成散播平台

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（中央社倫敦3日綜合外電報導）隨著美國「孤星州」（Lone Star state）德州與白宮的非法移民邊界僵局愈形加劇，稱德州已正式宣戰以脫離美國的假訊息在中國廣為流傳。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，新浪微博似乎已經採取行動，限制這類內容出現。用標籤「#德克薩斯州宣布進入戰爭狀態」（#TexasDeclaresAStateOfWar）搜尋貼文，現在會顯示一份免責聲明，表示根據相關法律、法規和政策，無法顯示相關主題的內容。

不過，微博上仍能找到許多相關貼文。該熱門平台每個月有超過6億活躍用戶。

中國熱門媒體暗示，德州發生的事情導致的美國嚴重分裂，已擴大成為赤裸裸的現實。

2021年初以來有超過630萬移民非法進入美國，不僅創下新高紀錄，也加劇了美國總統拜登（Joe Biden）和德州州長艾波特（Greg Abbott）的對立僵局。

作為「孤星行動」（Operation Lone Star）的一部份，艾波特尋求封阻每個進入德州的入口，作法包括沿著伊格帕斯市（Eagle Pass）設置約30英里（48公里）長的帶刺鐵網障礙物。

美國最高法院1月作出不利艾波特的裁決，但這名共和黨人矢言安裝更多帶刺鐵網，以打擊他所謂的「入侵」。

中國社群媒體熱門貼文稱，艾波特正準備向美國聯邦當局開戰。

在熱門社群平台微博上，含有「#德克薩斯州宣布進入戰爭狀態」標籤的貼文獲得數以千次瀏覽及轉發。一些發文甚至來自擁有數百萬人追蹤的一名用戶。

美國之音（VOA）記者、中國網路假訊息查證專家文灝在社群媒體X表示，過去幾天中國網路上最熱門的美國相關新聞，就是德州州長向聯邦政府宣戰，但現實並未發生。「網民正在為他們所謂的『美國自我毀滅』歡欣鼓舞」。

中國網友廣傳德州軍事部（Texas Military Department）總部上方懸掛一面「有種就來拿」（Come and Take It）的旗子的照片，導致中國國內民眾以為德州在煽動獨立。其他在網路上流傳的，還有福斯新聞（Fox News）身穿迷彩服的自衛隊「捍衛邊界」的舊影片，而多支出現智利軍隊坦克的影片也被誤植為發生於德州。

網路審查使中國網友很難自己核實事實，因此許多微博用戶以為德州現在真的處於戰爭狀態。

媒體訊息使內戰的想法變得更加可信，因為中國官方媒體經常暗示，美國現今政治分歧如此兩極化，已瀕臨內部衝突。

自2021年1月美國國會山莊暴動以來，中國報紙多次使用「內戰」一詞。

外國媒體在中國大致上遭到封鎖，但外媒內容往往被精心挑選，將美國內部分歧的暗示內容加油添醋。（譯者：洪培英/核稿：徐崇哲）1130203